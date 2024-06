Tesla projet Redwood : un SUV à 30000 euros pour 2025 ?

Tesla prévoit de produire de nouveaux véhicules électriques d’ici mi-2025. Selon Reuters, l’entreprise américaine a informé ses fournisseurs qu’elle souhaite lancer la production d’un nouveau véhicule électrique grand public, nommé « Redwood ». Ce modèle serait un crossover compact, selon deux des sources. Les rumeurs courent depuis longtemps sur l’arrivée d’un modèle plus populaire pour Tesla, et tout se confirme, y compris chez Elon Musk lui-même !

Un petit Model Y plus accessible en prix

Elon Musk, le PDG de Tesla, a confirmé lors d’un appel post-résultats que la production de ce nouveau véhicule débuterait dans l’usine texane de l’entreprise au second semestre 2025. Ensuite, la production sera étendue au Mexique et à une autre usine en dehors de l’Amérique du Nord, dont l’emplacement sera décidé plus tard cette année. Musk a reconnu que l’augmentation de la production de ce nouveau modèle représenterait un défi.

Musk a toujours suscité l’intérêt des fans et des investisseurs pour des véhicules électriques abordables et des robotaxis autonomes, qui devraient être fabriqués sur des plateformes de voitures électriques de nouvelle génération, moins coûteuses. Parmi ces modèles, un véhicule d’entrée de gamme à 25 000 dollars permettrait à Tesla de concurrencer les voitures électriques à bas prix, tels que ceux fabriqués par la société chinoise BYD.

BYD a d’ailleurs dépassé Tesla en tant que premier fabricant mondial de VE au dernier trimestre de 2023. Tesla a déclaré que son véhicule de nouvelle génération stimulerait une nouvelle vague de croissance. Toutefois, pour l’année 2024, le taux de croissance du volume des véhicules pourrait être nettement inférieur à celui de 2023, car les équipes se concentreront sur le lancement de ce nouveau véhicule à la Gigafactory Texas.

Le projet de voiture à 25000 dollars n’est pas nouveau

Musk avait initialement promis de construire une voiture à 25 000 dollars en 2020, un projet qu’il avait ensuite abandonné avant de le relancer. Actuellement, l’offre la moins chère de Tesla, la berline Model 3, commence à 38 990 dollars aux États-Unis. Musk a exprimé sa préoccupation concernant l’impact des taux d’intérêt élevés sur la demande des consommateurs pour des articles coûteux comme les voitures.

L’année dernière, Tesla a envoyé des « demandes de devis » aux fournisseurs pour le modèle « Redwood », prévoyant une production hebdomadaire de 10 000 véhicules, selon deux des sources. La production devrait commencer en juin 2025. Toutes les sources ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la confidentialité de l’affaire.

Musk a également déclaré que Tesla travaillait sur deux nouveaux produits, avec un potentiel de ventes combinées de 5 millions de véhicules par an. Il a affirmé que le design et les techniques de fabrication de ces produits surpasseraient tout ce qui existe actuellement dans l’industrie. Selon une biographie de Musk publiée en septembre, Tesla prévoit également de fabriquer un robotaxi abordable et une voiture électrique d’entrée de gamme à 25 000 dollars, basés sur la même architecture.

Malgré ces annonces ambitieuses, Tesla a un historique de retards dans le lancement de ses produits. Par exemple, la production du Cybertruck a été retardée et son prix de départ est maintenant de 60 990 dollars, soit 50 % de plus que ce qu’avait annoncé Musk en 2019.

Actuellement confronté à une baisse du cours de Tesla, Elon Musk est forcément obligé d’annoncer des nouveautés majeures pour que les investisseurs ne lâchent pas la marque.