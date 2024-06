La Fiat Grande Panda crée la surprise

Fiat Grande Panda

FIAT a récemment changé le nom de l’actuelle Panda, avec une série spéciale Pandina. Et la vraie remplaçante arrive : la Fiat Grande Panda, un modèle aux ambitions mondiales !

Cette Grande Panda est le premier modèle d’une nouvelle famille de véhicules inspirée de la célèbre Panda des années 1980. Ce lancement marque une étape importante pour FIAT, célébrant son 125e anniversaire en combinant héritage et innovation. La Grande Panda est conçue pour répondre aux besoins des familles modernes et des citadins du monde entier, tout en reflétant l’esprit pionnier de la marque.

Une cousine de la Citroën C3

La Grande Panda est le premier modèle Fiat basé sur une plateforme multi-énergies, signalant la transition de la marque italienne vers une production mondiale. Ce modèle sera iainsi lancé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et sera disponible en versions électrique et hybride. Avec ses 4 mètres de long, ses lignes épurées et sa capacité à accueillir cinq personnes, la Grande Panda est idéale pour les familles et les environnements urbains contemporains.

Ce nouveau modèle est une cousine de la Citroën C3, elle est donc basée sur la plate-forme Smart Car de Stellantis, qui sera désormais appelée « STLA Smart ». Selon les marchés, cette nouvelle Fiat Grande Panda pourra ainsi être commercialisée avec des moteurs essence sans hybridation, des moteurs essence avec hybridation 48V, ou encore en électrique. Pour l’Europe, la Grande Panda électrique devrait donc reprendre la batterie LFP de 44 kWh et le moteur de 113 ch de la ë-C3. Autonomie attendue autour de 320 km dans un premier temps. Une version plus économique limitée à 200 km devrait suivre en 2025, comme pour la française.

Fiat Grande Panda

Un design très Panda

Conçue au Centro Stile de Turin, la Grande Panda se distingue par son design unique qui mélange des lignes structurées et des surfaces audacieuses. Les éléments de design rendent hommage à la Panda originale tout en projetant une image dynamique et futuriste. Le modèle arbore des couleurs vives et des détails distinctifs, comme les barres de toit longitudinales et les passages de roue proéminents.

De face, les projecteurs sous forme de pixels lui donnent un air très moderne. On remarque le nom Panda inscrit dans la tôle des portières, alors que c’est Fiat qui s’inscrit en grand sur le hayon.

Avec 3,99 m de long, la nouvelle venue est plus longue de 30 cm que la petite Pandina. Elle pourra donc prétendre rivaliser avec des modèles comme la Dacia Sandero, tout en présentant une hauteur d’assise supérieure.

Il nous manque encore l’habitacle, puisqu’aucune photo de la planche de bord n’a été révélée. Les prix sont encore inconnus également, mais ils devraient débuter sous les 15000 euros avec le moteur Puretech de 100 ch en boite mécanique. En électrique, le premier prix devrait tourner autour de 23000 euros, avant déduction du bonus écologique.

Cette vision d’avenir de Fiat se concrétise par une stratégie de lancement mondial, avec de nouveaux modèles attendus chaque année jusqu’en 2027. La plateforme STLA Smart permettra à FIAT de produire des véhicules adaptés aux besoins spécifiques de différentes régions du monde. Produite en Europe de l’est, la Grande Panda ne fera donc pas la joie du gouvernement italien, actuellement très remonté envers Stellantis.