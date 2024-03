La vieille Fiat Panda rempile 3 ans sous le nom Pandina

Est-ce l’ancienne Panda ou la nouvelle Pandina ?

Cette semaine Fiat nous a présenté des images d’une série de concept-cars dédié à la future gamme Panda…Et pour changer l’image de ce modèle tout en poursuivant ( curieusement ) la carrière de l’ancien modèle, celle-ci devient la Fiat Pandina ! On vous explique la stratégie de Fiat.

Une Pandina jusqu’en 2027

Pandina est le surnom affectueux donné par les italiens à la Panda, ce qui explique le choix pour ce modèle. Mais pourquoi va-t-elle encore poursuivre sa longue carrière ?

Fiat a en effet choisi de prolonger sa production dans l’usine italienne de Pomigliano d’Arco, et ce au moins jusqu’en 2027 ! Mais ce n’est pas tout : les volumes de production vont être augmentés de 20 % ! Il faut dire qu’en Italie et même en Europe, la Fiat Panda domine son segment, le segment A des petites citadines. Celui-ci est il faut le dire déserté par de nombreux constructeurs, qui n’y trouvent pas la rentabilité espérée. Peugeot par exemple, n’a pas renouvelé sa 108 et Renault doit bientôt arrêter l’actuelle Twingo.

Cette désaffection semble au contraire profiter à la Fiat Panda….Pour continuer sur cette lancée, la nouvelle Pandina va évoluer, un mal nécessaire pour être conforme aux nouvelles normes de sécurité GSR2.

La morphologie de la Pandina reste inchangée

Qu’est-ce qui change entre la Panda et la Pandina ?

Annoncée comme une série spéciale, la Pandina se modernise. A l’intérieur, l’instrumentation devient même numérique avec une dalle de 7″. Les équipements de sécurité indispensables pour l’arrivée des normes GSR2 sont donc de série. Une caméra installée sur le rétroviseur intérieur sera utilisée pour le pilotage de nombreuses fonctions. Détection des panneaux de signalisation, assistance au maintien de la voie, détection de somnolence, système de freinage d’urgence avancé, feux de route à commutation automatique, régulateur de vitesse, radars de stationnement : la Panda n’avait jamais été aussi bien équipée en aides à la conduite !

L’habitacle profite aussi d’un écran tactile 7 » Radio DAB, compatible Apple CarPlay et Android Auto. Côté présentation, la planche de bord est désormais blanche, alors que la sellerie est inédite.

A l’extérieur également, cette Pandina soigne son look avec des coques de rétroviseurs jaunes, des Panda sur les passages de roues, et des inscriptions Pandina sur les protections de portes à l’arrière.

Les prix de cette Fiat Pandina n’ont pas encore été annoncés : actuellement la Panda s’affiche en France à partir de 13600 euros. L’arrivée de cet arsenal de sécurité devrait faire grimper le tarif au delà de 15000 euros…

La planche de bord de la Pandina

Le look extérieur est spécifique

Les sièges sont siglés Pandina