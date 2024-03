Edition spéciale : l’Opel Corsa Electric #YES est-elle une bonne affaire ?

Opel Corsa Electric #YES

Pour booster les ventes de sa citadine électrique, Opel lance une nouvelle édition spéciale inédite : la Corsa Electric #YES. Une seule motorisation est proposée, le moteur électrique de 136 ch le plus abordable. Bien placée en prix, cette nouvelle version est-elle la bonne affaire à ne pas manquer ?

Quel équipement pour cette édition spéciale ?

A 36400 euros, l’Opel Corsa Electric #YES se positionne dans les premiers prix, à seulement 350 euros de plus que la finition de base Corsa.

En présentation, si la peinture exclusive rouge Rekord est en option en France, le toit noir sera de série. Il s’accompagne également de jantes en alliage léger de 16 pouces noires, et de coques de rétroviseurs assorties. Un contraste qui ressort bien et s’harmonise avec la fameuse calandre viZor, arrivée au restyling de l’Opel Corsa.

Si vous voulez éviter de payer une teinte métallisée, c’est le gris Grafik qui est proposé en série. Seules trois teintes de carrosserie sont au programme : la troisième est le Blanc Arktis & Noir Karbon, en option.

A l’intérieur, la dotation de la Corsa Electric #YES comprend des sièges sport en tissu, la climatisation automatique, l’aide au stationnement arrière, le système de démarrage sans clé, le ciel de toit noir, mais aussi le système d’infodivertissement multimédia avec écran tactile couleurs de 10 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

En alternative à un achat classique, Opel propose aussi une offre de location longue durée sur 24 mois et 20000 km. Les 23 mensualités sont faibles, à seulement 99 euros par mois : digne du récent leasing social électrique ! Mais l’apport est élevé : il se monte à 10000 euros, et sera ensuite réduit par le bonus écologique ( 4000 ou 7000 euros selon les revenus ), et d’une éventuelle reprise.

Notre avis :

Même si le tarif est bien placé par rapport à l’entrée de gamme, l’acheteur moyen qui a un bonus de 4000 euros devra tout de même débourser plus de 32000 euros, pour une citadine électrique de 136 ch avec 357 km d’autonomie. Ce qui reste cher, quand de nombreux modèles ont revu leurs prix à la baisse. Renault par exemple, propose sa Mégane E-TECH à 34000 euros avant bonus. Un modèle plus spacieux, mais aussi mieux équipé ( jantes alliage 18″, caméra de recul, accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif…)

On attendra donc un effort sur les tarifs plus significatif de la part d’Opel. L’arrivée prochaine de la nouvelle Renault 5 électrique à partir de 25000 euros devrait aussi faire bouger les lignes…

Opel Corsa Electric #YES

La planche de bord et la sellerie jouent aussi sur le rouge et le noir

Les jantes alliage 16″ de la Corsa #YES