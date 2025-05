MGS5 EV : voici le remplaçant du ZS EV, en plus grand

MGS5 EV

MG Motors poursuit le renouvellement de sa gamme, avec le remplacement du ZS EV. Ce dernier MG ZS est désormais un modèle hybride. Le plus petit des SUV électriques MG s’appelle désormais MGS5 EV, un nom pas facile à retenir, mais dont le rapport qualité-prix pourrait bien séduire une certaine clientèle. A commencer par tous ceux qui ont déjà craqué précédemment sur la MG4, et souhaitent passer sur un SUV…

Avec un prix de départ fixé à 32 490 euros, ce nouveau venu est-il aussi compétitif que son prédécesseur ?

Un SUV compact… mais en pleine croissance

Le changement de nom n’est pas anodin : le S5 EV marque une rupture franche avec le ZS EV. Plus long de 16 cm, il s’étire désormais sur 4,48 m, ce qui le place à la lisière du segment C, aux côtés des SUV familiaux compacts. Une mutation logique dans un marché où les SUV urbains grandissent à vue d’œil. Pour comparer aux modèles français, le nouveau Scénic E-TECH culmine à 4,47 m, le Peugeot e-3008 à 4,54 m. MG entend donc s’imposer comme une alternative crédible et abordable sur ce créneau très disputé des SUV compacts. Cela laisse donc de la place pour un futur modèle plus urbain…

Le MGS5 EV mesure 4,48 m de long

Une base technique bien connue, optimisée pour la famille

Techniquement, le MG S5 EV repose sur la plate-forme MSP déjà utilisée par la MG4, y compris pour les trains roulants et la direction. Une base saine, déjà saluée pour son équilibre et son agrément de conduite. Toutefois, pour répondre à une vocation plus familiale, MG a adouci les réglages de suspension. Le S5 devient aussi une propulsion, ce qui le distingue de son prédécesseur en traction, et promet une conduite plus engageante, sans toutefois verser dans la sportivité. Dommage en revanche qu’aucune version à transmission intégrale ne soit proposée, malgré une base technique qui pourrait l’accueillir. Une version à deux moteurs serait bienvenue.

Côté poids, le S5 EV se montre raisonnable avec 1 635 kg annoncés pour la version à petite batterie, un chiffre inférieur à la majorité de ses rivaux électriques de gabarit équivalent, et un atout potentiel pour l’autonomie comme pour le dynamisme.

MGS5 EV

Un design plus mature, mais sans audace

Sans renier son inspiration maison, le S5 EV reprend certains éléments visuels de la MG4, comme les feux étirés ou le bandeau lumineux arrière. La calandre disparaît au profit d’un faciès plus épuré, complété par des volets d’air actifs. Avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,27, il fait jeu égal avec la concurrence : 0,26 pour l’Elroq, 0,28 pour le Scenic. MG semble donc chercher l’équilibre entre modernité et classicisme, sans prise de risque stylistique majeure. C’est efficace mais un peu trop consensuel pour véritablement se démarquer.

À bord : le grand bond en avant

C’est à l’intérieur que le MG S5 EV impressionne le plus. L’ambiance tranche nettement avec les standards de la marque, souvent critiqués pour leur finition légère. Plastiques moussés, textile façon suédine, agencement épuré : le S5 joue la carte du sérieux, voire du raffinement. Le grand écran central de 12,8 pouces, proposé dès l’entrée de gamme, est bien intégré et l’interface, sans être fulgurante de réactivité, se montre intuitive et agréable. MG a aussi eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour les fonctions principales (climatisation, volume…), là où nombre de concurrents succombent à l’obsession du tout tactile.

Les passagers avant profiteront d’une bonne ergonomie, de nombreux rangements et d’une excellente visibilité, chose rare sur les modèles récents aux surfaces vitrées de plus en plus réduites. À l’arrière, l’espace est généreux grâce à un empattement allongé (2,73 m) et à une batterie fine qui préserve la hauteur sous plafond. Deux adultes y seront parfaitement à l’aise, un troisième un peu moins malgré une largeur correcte (1,85 m). Seul bémol : la modularité, assez basique, avec un coffre de 453 litres qui reste dans la moyenne mais déçoit face aux 545 litres du Scenic, ou même aux 470 litres du Skoda Elroq.

MGS5 EV

Une autonomie sous les 500 km

Le S5 EV est proposé dans un premier temps avec un seul moteur électrique de 231 ch, qui délivre 350 Nm de couple. MG annonce un temps de 6,3 s pour le 0 à 100 km/h, assez réduit au vu de la puissance !

Les acheteurs auront en revanche le choix entre deux tailles de batteries : 49 kWh (Comfort) et 64 kWh (Comfort et Luxury). L’autonomie va de 465 à 480 km selon les versions, soit des niveaux bien plus réduits que ceux proposés par Renault et Peugeot sur les Scénic E-TECH et e-3008. En usage, le MG pourra donc plutôt lutter face aux Peugeot e-2008, Renault 4 E-TECH et autres.

Verdict : une MG qui vise juste… mais ne révolutionne rien

Le MG S5 EV illustre la montée en gamme accélérée de MG, bien décidée à casser les codes des SUV électriques chinois bon marché. Toutefois, face à une concurrence aussi affûtée que celle de Renault, Peugeot ou Skoda, ce nouveau venu n’apporte pas vraiment d’argument décisif. Les tarifs commencent aussi à être conséquents, puisqu’ils vont de 32490 euros à 38490 euros selon les versions.

Les prix du nouveau MGS5 EV

MGS5 Comfort 49 kWh : 32 490 €

MGS5 Comfort 64 kWh : 35 990 €

MGS5 Luxury 64 kWh : 38 490 €

Offre de Location longue durée

MGS5 Comfort 64 kWh : 379 € / mois sans apport

Durée : 49 mois / 40 000 km

