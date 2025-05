Skoda Enyaq RS 2025 : 340 ch pour la version sportive du best-seller

Skoda Enyaq Coupé RS 2025

Avec 340 ch, un 0 à 100 km/h en 5,4 s et une autonomie annoncée de plus de 560 km, le nouveau Skoda Enyaq RS mise sur les performances et un look spécifique. Mais attention : il partage presque tout avec le tout récent Elroq RS, à commencer par sa fiche technique. Alors, pourquoi opter pour le grand frère ? Éléments de réponse.

Plus gros, mais pas fondamentalement différent

Au premier coup d’œil, difficile de distinguer le nouvel Enyaq RS de l’Elroq RS. Skoda pousse même la ressemblance jusqu’à le présenter dans le même coloris vert fluo « Hyper Green ». La face avant, baptisée « Tech-Deck », reprend une calandre noire obturée dissimulant radars et capteurs, entourée de feux de jour en quatre parties. Seuls quelques détails subtils, comme les doubles stries aérodynamiques sur le bouclier ou une lèvre inférieure peinte, différencient les deux SUV.

C’est à l’arrière que l’Enyaq RS affirme sa personnalité avec une signature visuelle plus large et une poupe plus généreuse. Son gabarit supérieur permet un coffre plus vaste (585 litres contre 470 pour l’Elroq), mais aussi l’intégration d’un bandeau réfléchissant rouge sur toute la largeur du bouclier et d’un lettrage noir sur le hayon.

Skoda Enyaq RS 2025

Une version Coupé toujours au programme

Contrairement à l’Elroq, l’Enyaq RS reste disponible en version Coupé, un choix qui permet d’abaisser son coefficient de traînée (Cd) à 0,239, contre 0,251 pour le modèle standard. Un détail qui pourrait légèrement améliorer l’autonomie, même si Skoda reste vague sur les chiffres précis pour chaque version.

Les jantes de 20 pouces sont livrées de série, et il est possible d’opter pour des 21 pouces au design similaire, optimisé pour la réduction de la résistance à l’air. Là encore, la priorité est donnée à l’efficacité énergétique sans sacrifier le style.

Skoda Enyaq RS 2025

Une dotation riche, des choix intérieurs marqués

À bord, l’Enyaq RS reprend les dernières évolutions du constructeur : un grand écran tactile de 13 pouces, une instrumentation numérique de 5 pouces, un affichage tête haute en réalité augmentée, une caméra 360°, ou encore un système audio Canton de 635 watts avec 12 haut-parleurs.

Deux ambiances sont proposées : RS Suite, à dominante cuir avec surpiqûres grises, ou RS Lounge, qui mise sur une association de microsuède, simili cuir et surpiqûres vertes. Ce dernier thème s’étend même au volant chauffant, réservé à ceux qui cochent l’option Lounge.

Skoda Enyaq RS 2025

Performances et agrément dynamique

Sous le capot, aucun changement majeur par rapport à l’Elroq RS : on retrouve le double moteur électrique pour une puissance cumulée de 340 ch et une transmission intégrale. Par rapport à la version commercialisée depuis 2024 avant le restyling, il n’y a donc aucun gain de puissance. Dommage.

Le 0 à 100 km/h est toutefois abattu en 5,4 s, contre 5,5 s pour l’Enyaq RS 2024. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h, ce qui ne donnera pas l’occasion aux conducteurs allemands de pouvoir se mesurer aux Tesla et autres…

Skoda promet un comportement plus affûté grâce à un châssis sport abaissé (15 mm à l’avant, 10 mm à l’arrière), des amortisseurs adaptatifs (DCC) avec mode traction spécifique, et une direction progressive. Les freins sont également renforcés, et des pneus sport complètent la dotation.

Recharge rapide et autonomie rassurante

Avec une batterie de 84 kWh, Skoda annonce une autonomie supérieure à 560 km selon la norme WLTP. Le système de recharge rapide en courant continu de 185 kW permettait de recharger de 10 à 80 % de charge en 26 minutes . Skoda n’a pas encore communiqué les tarifs des versions sportives de l’Enyaq, qui sont généralement relativement bon marché.

Skoda Enyaq RS 2025

Skoda Enyaq RS 2025

Skoda Enyaq RS 2025

Skoda Enyaq RS 2025