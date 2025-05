Skoda Elroq RS : toutes les infos sur ce SUV de 340 ch

Skoda Elroq RS

Long de 4,48 m, le Skoda Elroq est l’équivalent chez Peugeot du e-3008. Ce petit frère de l’Enyaq reçoit déjà l’apport d’une version sportive, dotée de deux moteurs. Avec 340 ch, le Skoda Elroq RS vient donc concurrencer le Peugeot e-3008 Dual Motor bientôt au catalogue. Voici toutes les infos sur ce nouveau SUV survitaminé.

Un Elroq RS bien positionné

Pour son Elroq, Skoda bénéficie de la même plate-forme MEB que l’Enyaq, mais aussi des mêmes motorisations.

Il s’offre ainsi les services de la motorisation de 340 ch, qui comprend un moteur sur chaque essieu. Avec la transmission intégrale, l’Elroq RS passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,4 s. La vitesse de pointe est bridée à 180 km/h, rien d’exceptionnel. Pour apporter une ambiance sonore sportive, Skoda a prévu un générateur de son e-noise. Difficile de faire autrement sur une électrique…

Pour assurer un bon comportement routier, la version vendue en France est dotée en série du châssis adaptatif DCC, mais aussi de la direction dynamique progressive.

Côté batterie, l’Elroq est doté d’un pack de 84 kWh, soit 79 kWh nets. De quoi assurer une autonomie de 550 km, tout à fait dans la moyenne de ce que proposent ce type de modèles.

Avec une charge rapide DC qui peut atteindre 185 kW, recharger la batterie de 10 à 80 % devrait prendre 26 minutes environ, selon homologation.

Design RS

Le nouvel Elroq bénéficie déjà d’un look au goût du jour avec ses projecteurs à double étage et sa calandre illuminée. Cette version RS impose son style avec de nombreux éléments spécifiques. La suspension sport rabaisse ainsi la caisse de 15 mm à l’avant, et de 10 mm à l’arrière. Les jantes alliage sont généreuses et peuvent aller jusqu’à 21″.

Celles-ci abritent un freinage avec étriers à double pistons, peints en rouge, typiques des modèles Skoda RS.

On remarque aussi immédiatement des boucliers spécifiques avec inserts noir glossy, qui apportent plus de dynamisme au SUV compact. Les rétroviseurs sont également noirs, et la dotation comprend aussi de série les phares full Matrix LED.

L’habitacle s’offre également une sellerie en suédine spécifique, avec une touche de vert.

Privé de bonus écologique

Pour l’heure Skoda n’a pas confirmé la date d’arrivée en concessions, ni les tarifs qui devraient être salés. En toute logique, il devraient dépasser les 50000 euros, ce qui va priver ce modèle du bonus écologique en France. ( un Elroq Sportline 85 4X2 est déjà vendu 45720 euros )

