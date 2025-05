Nouvelle motorisation hybride E-TECH 160 pour les Renault Captur et Symbioz

Renault Symbioz 2025

Renault poursuit sa stratégie double : progresser dans les électriques avec une vraie gamme, tout en poursuivant le développement de son offre hybride. La première motorisation full hybride E-TECH 145 arrive désormais à l’âge de la retraite, puisque les ingénieurs ont mitonné une nouvelle motorisation full hybrid E-Tech de 160 chevaux. Ce bloc, plus puissant et plus efficient, sera intégré aux Captur et Symbioz dès l’été 2025. Il est d’ailleurs déjà présent au configurateur, les commandes sont donc ouvertes. Mais que nous offre cette nouvelle motorisation ?

Un moteur plus puissant et mieux adapté à la polyvalence

Qu’est-ce qui change sur cette motorisation E-TECH ? Le moteur essence voit sa cylindrée augmenter de 1.6 à 1.8 L, et l’injection directe haute pression passe à 350 bars. Résultat : un couple en hausse de 25 % pour le bloc thermique seul, soit 172 Nm. D’après Renault, cette motorisation promet une meilleure réactivité et un gain en performances. L’exercice du 0 à 100 km/h est effectué en 8,9 s sur Captur (contre 10,6 s auparavant), et en 9,1 s sur Symbioz.

Sans être sportive, cette version gagne ainsi en polyvalence et en agrément, notamment lors des insertions sur voie rapide ou pour doubler plus sereinement. La capacité de remorquage, en hausse (1 000 kg contre 750 kg), s’inscrit également dans cette logique d’usage plus large.

La nouvelle motorisation E-TECH 160

Consommation en baisse

Renault annonce une consommation moyenne de 4,3 l/100 km, soit une baisse de 0,4 l par rapport à l’ancienne version. Les émissions de CO₂ suivent la même tendance : à partir de 98 g/km sur Symbioz (et 99 g sur Captur), ce qui place ces modèles dans une tranche favorable pour le malus écologique. De quoi séduire les particuliers mais aussi les flottes d’entreprise, toujours plus sensibles aux émissions.

Côté confort, Renault conserve sa boîte à crabots sans embrayage, qui permet des transitions rapides entre les modes thermique et électrique. Des améliorations ont été apportées pour fluidifier les passages de rapport et réduire les vibrations. Le nouveau levier e-shifter apporte également une meilleure ergonomie.

Toujours plus d’électrique en ville

Comme les autres versions full hybrid E-Tech, ce nouveau moteur permet de rouler jusqu’à 80 % du temps en électrique en zone urbaine. Démarrage en silence, conduite fluide, freinage régénératif : l’expérience reste fidèle aux atouts de l’hybride non rechargeable, avec une batterie qui se recharge seule sans besoin de branchement.

La capacité de cette batterie lithium-ion passe à 1,4 kWh, contre 1,2 kWh auparavant. Ce petit gain suffit à améliorer les phases de roulage électrique, particulièrement utiles en circulation dense. C’est justement là que l’hybride se montre le plus pertinent pour les conducteurs qui ne veulent pas encore passer à l’électrique pur.

Une offre tarifaire contenue

Le Captur équipé de ce nouveau moteur est annoncé à partir de 30 000 euros. Le Symbioz, plus spacieux et récemment introduit sur le marché, débute à 33 800 euros dans cette version full hybrid Evolution, et descendra à 29 900 euros avec le nouveau bloc mild hybrid 140 ch, prévu prochainement. C’est donc 400 euros de plus que la motorisation sortante.

Cette offre mild hybrid constitue d’ailleurs une alternative plus accessible, tout en respectant les dernières normes environnementales. Ce moteur 1.3 turbo de 140 ch permet une consommation maîtrisée (à partir de 5,9 l/100 km) et des rejets de CO₂ à partir de 134 g/km. Un bon compromis pour ceux qui recherchent une solution simple et sans recharge, tout en profitant d’un moteur coupleux (260 Nm) et agréable à bas régime.

Conclusion : Renault muscle sa gamme hybride sans la rendre inaccessible

Avec plus de 120 000 modèles full hybrid vendus en France en 2024, Renault capitalise sur le succès de sa technologie E-Tech. Le nouveau moteur 160 ch arrive à point nommé pour apporter du dynamisme et une meilleure polyvalence à deux modèles clés de sa gamme : Captur, best-seller urbain, et Symbioz, la nouveauté plus familiale.

Sans révolutionner la recette, Renault améliore ce qui pouvait l’être : agrément, performance, efficience. Et surtout sans faire flamber les prix. Dans une période de transition énergétique où les clients cherchent des solutions simples, crédibles et économiquement viables, cette évolution va dans le bon sens.

