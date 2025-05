Surprise : Volvo présente un nouveau XC70 hybride

Volvo XC70 2025

Précédemment, le Volvo XC70 était une déclinaison tout-terrain d’un break familial. Mais surprise : Volvo relance cette dénomination, cette fois pour identifier un tout nouveau SUV. Ce SUV familial et haut de gamme n’est pas électrique ( logique car sinon il se serait appelé EX70 ), mais hybride rechargeable, avec une très grande autonomie. La marque suédoise vise dans un premier temps le marché chinois, mais rien n’interdit de penser que ce nouveau Volvo XC70 pourrait arriver un jour dans les concessions européennes. Ne risque-t-il pas de cannibaliser le XC60 ?

Une autonomie record pour un SUV PHEV

Ce nouveau Volvo XC70 repose sur une nouvelle plateforme baptisée SMA. Celle-ci est spécialement conçue pour accueillir des motorisations hybrides avec une autonomie électrique importante. Le chiffre mis en avant par Volvo est assez éloquent : jusqu’à 200 kilomètres d’autonomie en électrique, soit bien davantage que ce que proposent les concurrents directs, et notamment les marques allemandes.

En face, un BMW X5 xDrive50e offre environ 110 km d’autonomie électrique, tandis que le dernier Mitsubishi Outlander PHEV affiche 80 km. Volvo double quasiment la mise, ce qui change fondamentalement l’usage au quotidien. Pour la majorité des trajets, il sera possible de rouler sans une goutte d’essence, tout en gardant la sécurité d’un moteur thermique pour les plus longs déplacements. Le meilleur des deux mondes, malheureusement surtaxé en France depuis 2025 avec le malus au poids dont les hybrides rechargeables ne sont plus exemptées.

Volvo XC70 2025

Un SUV pour le marché chinois… mais pas seulement ?

Pour l’instant, Volvo annonce une commercialisation réservée à la Chine, où la demande en hybrides longue autonomie est particulièrement forte. Mais la marque évoque déjà une possible extension à d’autres marchés. Une stratégie cohérente : dans un contexte européen où les ventes de 100 % électriques ralentissent et où les hybrides rechargeables restent populaires, un modèle comme le XC70 pourrait combler un vide, notamment auprès des familles souhaitant basculer progressivement vers la mobilité électrique.

Un design familier, modernisé

Côté style, le nouveau XC70 reprend les codes Volvo bien connus, avec une touche de modernité plus affirmée. On retrouve les phares “Marteau de Thor”, désormais plus sculptés, accompagnés de feux Matrix LED adaptatifs. La face avant adopte une calandre fermée, façon modèles électriques, avec un volet actif qui ajuste automatiquement le flux d’air pour améliorer l’aérodynamique.

À l’arrière, les feux verticaux C s’intègrent discrètement dans le hayon vitré. Le tout dessine une silhouette élégante, plus musclée qu’un XC60, mais moins massive qu’un XC90. Volvo mise ici sur une ligne sobre mais robuste, fidèle à l’identité scandinave.

Un héritage relancé, une identité repositionnée

Le nom XC70 renvoie à un modèle qui a marqué l’histoire de Volvo au début des années 2000. À l’époque, c’était une déclinaison baroudeuse du break V70, pensée pour les familles aventurières. Aujourd’hui, la recette change de format : on passe d’un break à un SUV, mais l’esprit reste. Un véhicule spacieux, confortable, polyvalent, capable d’affronter le quotidien comme les longs trajets.

Volvo n’a pas encore révélé tous les détails techniques : on ignore encore la puissance cumulée des différents moteurs, les capacités exactes de la batterie, ou encore le prix. Mais la promesse est claire : offrir un produit premium, efficient, et suffisamment polyvalent pour répondre aux attentes des conducteurs encore réticents à passer au 100 % électrique.

Dans un paysage automobile où la voiture électrique ne fait pas l’unanimité, le Volvo XC70 incarne une voie médiane intelligente. Son autonomie électrique généreuse permet une conduite décarbonée au quotidien, sans pour autant renoncer à la liberté de mouvement. Le tout, dans un SUV au design élégant et à l’ADN bien identifiable.

Reste à voir si la stratégie de lancement prioritaire en Chine sera suivie d’une arrivée en Europe. Si c’est le cas, ce XC70 pourrait bien s’imposer comme l’un des hybrides rechargeables les plus convaincants du marché.

