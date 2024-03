Pourquoi ce n’est finalement pas si cher de rouler dans une sportive

Volkswagen Golf GTI TCR

Prix d’achat, assurance, consommation, ou bien encore prix des pneumatiques : nombreux sont les automobilistes qui n’osent pas s’offrir une sportive pour des raisons de budget. Et pourtant, ils ont sans doute bien tort : on vous explique pourquoi.

Le gros point fort d’une sportive tient aussi sur la partie budget

Sur une voiture neuve, ou encore récente, ce n’est pas le budget d’entretien ou encore la consommation qui représente la majeure partie d’un budget total d’automobiliste. Non, la plus grosse part du budget, c’est la perte de valeur d’une voiture, autrement dit sa décote.

Cette partie décote est déjà calculée dans le cas d’un leasing, ou location longue durée ou encore location avec option d’achat.

En revanche sur un achat classique neuf ou en occasion, la décote totale sera vraiment connue le jour ou vous vendrez votre voiture. Vous pourrez alors faire la différence entre le prix d’achat et le prix de vente, et voir combien elle vous aura couté tous les mois.

Actuellement, de nombreux automobilistes sont incités à acheter une voiture électrique pour économiser sur leur budget carburant… ( et pour la planète. ) Mais cette économie ne sera pas rentable dans de nombreux cas, car une voiture électrique décote énormément. Ceux qui veulent en acheter une neuve et profiter du bonus : la revente en occasion récente implique donc de perdre de l’argent, sous peine de voir la revente s’éterniser….

Avec une sportive, vous n’aurez pas le même problème. L’augmentation des malus écologiques a même tué une partie du marché : de nombreuses sportives ne sont tout simplement plus disponibles en neuf. Et celles qui restent sont très dures à financer, avec des montants de malus prohibitifs ( jusqu’à 60.000 euros en 2024 ).

Résultat des courses : la cote de nombreuses sportives ne descend pas ! Que vous preniez par exemple une Mégane 3 RS, une Audi RS3, ou une Golf GTI TCR : les modèles les plus prisés ont tendance à garder une valeur élevée, au fil des mois et même des années. Une tendance qui devrait perdurer d’autant plus dans les années à venir, avec une rareté qui va augmenter, du fait de disponibilité limitée en sportives thermiques.

Avoir une voiture qui ne perd pas de valeur ou peu en gagner, c’est une véritable économie. Car dans le même temps des modèles classiques ( électriques ou pas ) peuvent perdre jusqu’à 8000 euros par an dans leurs premières années.

Un marché de passionnés

Le fait que les sportives s’adressent à des passionnés change la donne : ceux qui veulent s’en offrir une ne cherchent pas un prix, mais un modèle bien précis. De quoi limiter le niveau de négociations…

Budgétairement, ce n’est donc pas la ruine de rouler en sportive, bien au contraire. Il faudra évidemment viser des modèles où la demande est forte, et choisir une voiture saine, avec un historique limpide, un entretien régulier, et une configuration sympathique avec les options qui vont bien. Vous pourrez alors profiter d’une voiture très agréable au quotidien, et qui se démarquera du SUV des familles…