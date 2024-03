Les ventes du Renault Austral patinent encore face à…l’ancien 3008 !

Le Renault Austral à l’usine de Palencia

Les chiffres des deux premiers mois de 2024 sont tombés, et le résultat est sans appel : le Renault Austral n’arrive toujours pas à supplanter son concurrent, le Peugeot 3008. Il s’agit pourtant toujours de l’ancienne génération du SUV sochalien, toujours au catalogue alors que le nouveau n’a pas encore débuté ses livraisons. Le pire est-il à venir pour l’Austral ?

Des ventes en trop légère progression

Sur les deux premiers mois de l’année 2023, les ventes du Renault Austral s’élevaient à 3958 exemplaires, ce qui le plaçait à la 15 ème place des meilleures ventes en France. A peine lancé, l’Austral ne pouvait sans doute pas encore prétendre concurrencer les ventes du Peugeot 3008 II, qui était lui classé 8ème avec 5537 exemplaires.

Un an plus tard, on prend les mêmes et on recommence : malheureusement pour le SUV Renault, il est toujours derrière son rival.

Avec 4130 exemplaires, l’Austral est passé à la 14 ème place. Un petit progrès en ventes et en classement, mais toujours insuffisant. De son côté le 3008 se vend moins bien, comme le nouveau est en approche, mais il est tout de même devant le Renault, à la 12ème place avec 4875 exemplaires immatriculés en janvier et février 2024.

Après une année de carrière, l’Austral aurait logiquement du s’imposer davantage, et peut-être même entrer dans le top 10 des ventes. Ce qui peut sérieusement interroger pour la suite…

Le Kadjar ne manque à personne

Une succession difficile

En arrivant derrière un Kadjar qui n’a pas marqué les esprits, le Renault Austral devait repartir à zéro. Malheureusement à quelques mois près il a été privé du nouveau design Renault, et notamment de la nouvelle signature lumineuse présentée sur la Clio restylée en avril 2023.

Il faudra désormais attendre le restyling pour pouvoir s’offrir un Austral remanié, avec une face avant plus dans l’esprit de celle du Rafale.

L’année à venir et la suivante risquent donc d’être compliquées, avec l’arrivée du nouveau 3008…mais aussi du Scénic E-TECH. Ces deux modèles pourront en effet séduire ceux qui veulent acheter un SUV compact électrique, une motorisation indisponible sur l’Austral. Rappelons que ce dernier est disponible en micro-hybride et en full hybride, en attendant une motorisation inédite hybride rechargeable de 300 ch.

Alors Renault peut se consoler avec des chiffres de vente meilleurs que ceux d’un Citroën C5 Aircross ( 20 ème ). Mais même les outsiders ne sont pas loin, comme le Kia Sportage 25ème des ventes, ou le BMW X1 27ème. Le SUV BMW est d’ailleurs presque au niveau de l’Austral si on cumule les ventes en thermique et en électrique iX1 !

Le losange mise sur une grande gamme de SUV, avec l’Arkana qui peut aussi cannibaliser son grand frère, ainsi qu’un tout nouveau modèle attendu pour cette année : le Symbioz. Celui-ci va mesurer 4,41 m : très proche de l’Austral, il risque là encore de lui voler des clients en étant mieux placé en tarifs.

Cannibalisé en interne, privé du nouveau style Renault, bientôt concurrencé par un 3008 renouvelé, l’Austral a malheureusement toutes les cartes pour que ses ventes dégringolent.