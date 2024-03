On connait désormais le prix du nouveau Mercedes-AMG GLC 43 4Matic coupé

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

Le nouveau Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé arrive au catalogue, plusieurs mois après sa présentation officielle. Cette « petite » version signée AMG affiche une puissance de 421 ch et une présentation spécifique, à un prix forcément conséquent : 87250 euros pour les acheteurs français.

Un modèle sportif concerné par le malus maximal en France

Si le prix de 87250 euros ne choquera pas forcément un certain nombre de clients Mercedes, en revanche le prix du malus aura de quoi dissuader. Car avec des rejets de Co2 compris entre 231 et 240 g, cette version ne pourra bien entendu pas échapper au malus écologique le plus gros, de 60000 euros en France en 2024.

Ce qui fera passer le prix à 147250 euros, et cela sans même ajouter la carte grise et la moindre option. Avouez que pour un SUV motorisé par un 4 cylindres, cela commence à faire cher…

Sans hybridation rechargeable, pas de miracle pour cette mécanique 2.0 avec un turbocompresseur électrique et une transmission intégrale 4MATIC. Ce qui n’est pas le cas de la version 63 S E Performance, qui bénéficie de rejets autour de 170 g seulement grâce à la présence d’une hybridation rechargeable. De quoi contenir le montant du malus à moins de 10000 euros, ce qui est déjà bien plus raisonnable !

A 140750 euros avant malus, et à 149520 euros après malus, le GLC 63 S E Performance Coupé est donc plus intéressant à l’achat, puisqu’à un tarif similaire il propose 680 ch de puissance cumulée contre 421 ch, une consommation qui peut descendre en usage quotidien, et sans doute une bien meilleure cote à la revente. Autant dire qu’en France, la version 43 risque de ne pas beaucoup peser dans les ventes ! Ce sera sans doute différent dans d’autres pays d’Europe…

Malgré son potentiel sportif déjà sympathique, avec par exemple un 0 à 100 km/h effectué en 4,8 s, le nouveau GLC 43 4MATIC Coupé ne devrait donc pas connaitre le niveau de ventes de son prédécesseur. Le passage du V6 3.0 biturbo au 4 cylindres n’aura pas suffi pour réduire suffisamment la consommation et les émissions de CO2. Il faut dire qu’avec 4,88 m de long et près de 2 tonnes sur la balance, ce modèle est déjà un beau bébé…

L’équipement est également sympathique, avec par exemple la suspension AMG RIDE CONTROL avec système d’amortissement adaptatif, les roues arrière directionnelles, et bien entendu la présentation spécifique AMG, extérieure et intérieure.

