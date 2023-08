Le retour des Mercedes-AMG GLC 43 et 63 S E Performance

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Le nouveau Mercedes GLC va retrouver ses versions AMG survitaminées, avec le GLC 43 4MATIC et la dernière déclinaison hybride baptisée GLC 63 S E Performance. Avec une configuration mécanique totalement revue et déjà présentée sur la Classe C, en voici les détails.

Les détails du nouveau Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Comme sur la précédente génération, le GLC 43 4MATIC permettra donc d’accéder à l’univers AMG avec des tarifs plus contenus que la seconde version. Et sous le capot, il n’est même pas question d’un moteur V6, mais d’un quatre cylindres 2,0 litres AMG avec un turbocompresseur électrique. Pour un 2.0 Turbo, la puissance n’est pas en reste avec pas moins de 421 ch. C’est quasiment la même configuration que la nouvelle Classe C 43 AMG, sauf que celle-ci dispose de 408 ch.

Et avec l’alterno-démarreur à courroie, un petit boost supplémentaire de 14 ch sera disponible en cas de besoin. La suralimentation électrique s’inspire de l’expérience en F1 de l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Cette puissance passe aux quatres roues via la transmission intégrale permanente AMG Performance 4MATIC, et la boite SPEEDSHIFT MCT 9G AMG.

Résultat des courses : un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 secondes, soit tout juste deux dixièmes de plus que la C43 AMG citée plus haut. Pas mal du tout, pour un engin qui bénéficie de prestations dynamiques élevées et de la présentation spécifique AMG. Les trains de roulement AMG RIDE CONTROL et les roues arrière directrices sont de série.

A l’avant, le nouveau Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC se reconnaitra principalement par sa calandre avec les lamelles verticales, et à l’arrière avec ses deux embouts d’échappement double de forme ronde. A l’intérieur, le seul volant Performance AMG en cuir Nappa devrait donner envie aux acheteurs de faire un virement pour lancer leur commande…

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Un GLC 63 S E PERFORMANCE surpuissant

Pour motoriser son GLC 63 S E Performance, Mercedes-AMG a choisi de conserver le même 4 cylindres M139I que sur le GLC 43 AMG, mais avec une puissance portée à 476 ch. Le quatre cylindres le plus puissant au monde était déjà présent dans la même configuration, sur la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E Performance.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’un second moteur électrique de 150 kW soit 204 ch prend place sur l’essieu arrière. Il est connecté à une batterie hautes performances AMG, qui fait de ce modèle un SUV sportif hybride rechargeable. Avec 620 ch et un couple de 1080 Nm délivrés par la transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC+, ce SUV passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 s. La vitesse de pointe est portée à 275 km/h, contre 250 km/h pour le GLC 43 AMG.

L’hybridation permet de contenir les émissions de CO2 à 170 g pour une consommation mixte de 7,5 L, contre 223 à 232 g pour le GLC 43 AMG privé d’hybridation rechargeable. De quoi changer la donne au niveau du malus écologique ! Les rejets ne sont pas situés sous les 100 g, car la taille de la batterie de 6,1 kW ne permet pas d’aller plus bas. Ce n’est clairement pas la vocation de ce modèle, qui préfère les performances que la circulation sans émissions.

Ceux qui veulent au contraire effectuer une sortie sur circuit pourront profiter de l’enregistreur de données AMG TRACK PACE, livré en série.

Esthétiquement, la présentation est différente sur certains points comme le diffuseur arrière et les sorties d’échappement de forme trapézoïdale.

Ces deux déclinaisons devraient aussi arriver dans quelques mois sur le nouveau Mercedes GLC Coupé.

Mercedes-AMG GLC 43 et 63 S E Performance

