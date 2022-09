Mercedes-AMG C 63 S E Performance : adieu V8

Mercedes-AMG C 63 S E Performance

C’est une petite révolution pour les Mercedes signées AMG, et aussi pour la lignée des C63 AMG…Cette nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E Performance change complètement d’architecture ! Elle délaisse le moteur V8 4.0 biturbo, qui lui même remplaçait un gros V8 atmosphérique…

Une révolution pour la plus puissante des Mercedes Classe C.

Fini le V8, place au….4 cylindres le plus puissant du monde !

Et ce n’est même pas un bloc V6 que l’on retrouve sous le capot, mais seulement un moteur 4 cylindres ! Mais pas n’importe quel 4 cylindres, puisqu’il est annoncé comme le plus puissant du monde avec pas moins de 238 ch le litre. Sa puissance est en effet de 476 ch, délivrés à 6750 tr/min, pour un couple moteur de 545 Nm.

Voilà qui devrait déjà mettre en appétit, mais ce n’est évidemment pas suffisant pour une version siglée C 63 ! Un moteur électrique prend place sur l’essieu arrière pour compléter ce niveau de puissance, pour une puissance combinée extraordinaire de 680 ch et un couple de 1030 Nm. Le tout bien évidemment avec une transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG avec répartition du couple variable…

Autre élément : une boite de vitesses à 9 rapports SPEEDSHIFT MCT AMG.

Voilà qui nous donne une consommation particulièrement réduite, de seulement 6,9 L, pour des rejets de Co2 de 156 g seulement. Voilà qui fera échapper au montant le plus élevé de malus ! En 2022, à ce niveau on est « seulement » frappé en France d’un malus de 1629 euros. Plus que raisonnable pour une puissance supérieure à 600 ch.

Et les performances me direz-vous ?

Il suffira de 3,4 s pour passer de 0 à 100 km/h, un temps digne d’une supercar. Mais tout de même une demi-seconde de plus qu’une Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, qui conserve de son côté un V8 sous le capot en plus de son moteur électrique.

Pour réduire les émissions de Co2, il aura donc fallu sacrifier le moteur V8…Est-ce que la clientèle validera cette architecture ?

Qui dit moteur électrique, dit batterie, et aussi recharge…Car oui, cette nouvelle sportive AMG est bien une voiture hybride rechargeable. Elle dispose d’une petite batterie de 6,1 kWh, qui peut envoyer une puissance de 70 kW en continu et 150 kW pendant dix secondes.

Cette batterie qui pèse 89 kg, peut également permettre de rouler en tout électrique pendant un petit parcours de 13 km.

Mais ce n’est pas ce qui comptera le plus : cette batterie High Performance AMG mise beaucoup sur son refroidissement direct pour disposer des performances maximales même en usage intensif. Ce qui sera par exemple le cas sur circuit. Son développement s’appuie d’ailleurs sur l’expérience du Formule 1 du Mercedes‑AMG Petronas F1 Team !

Avec un mode Drift, mais aussi des roues arrière directrices, la nouvelle venue semble donc bien armée pour procurer du plaisir mais aussi une efficacité de haut niveau. Le programme des modes de conduite AMG DYNAMIC SELECT est aussi particulièrement étendu avec pas moins de 8 modes : « Electric », « Comfort », « Battery Hold », « Sport », « Sport+ », « RACE », « Chaussée glissante » et « Individual ».

Mercedes-AMG n’a pas non plus oublié l’émotion et le rendu sonore de la bête. Un son spécifique AMG a été créé pour prévenir les piétons à basse vitesse en électrique, le tout grâce à un haut parleur extérieur placé à l’avant et une barre de son de deux haut parleurs à l’arrière.

Le prix de cette nouvelle Mercedes-AMG n’a pas encore été dévoilé pour l’heure, mais devrait être conséquent au vu des performances ! Il devrait logiquement dépasser les 120.000 euros…

