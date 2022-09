Oui, vous pouvez encore acheter une voiture diesel en 2022

Révision auto

Les ventes de voitures diesel neuves ne cessent de plonger, même si elles sont pour l’instant plus importantes en volume que les voitures électriques.

En neuf, il peut être risqué d’acheter une voiture diesel car la demande dégringole et vous pourrez avoir du mal à la revendre le jour où vous souhaiterez la remplacer.

En occasion en revanche, la démarche n’est pas la même. Vous ne pouvez pas forcément choisir entre de l’électrique, de l’hybride simple ou rechargeable, de l’essence ou du diesel : car ces choix ne sont forcément pas disponibles sur des voitures mises en circulation quelques années en arrière.

L’offre en occasion découle des ventes réalisées en neuf quelques années en arrière

Exemple si vous souhaitez acheter une Renault Clio 4 d’occasion, vous aurez le choix entre des moteurs essence et diesel, et rien d’autre. La précédente génération de Clio n’était pas proposée en hybride. Un gros rouleur qui a besoin d’avoir une autonomie conséquente et une consommation faible trouvera donc encore un intérêt à l’acquisition d’une Renault Clio 4 diesel d’occasion.

Autre exemple avec un SUV premium : le Mercedes GLC. Commercialisé de 2015 à 2022, le premier GLC était vendu en essence, en diesel, avant d’apparaitre en hybride rechargeable. Mais si vous souhaitez acheter ce modèle en occasion, vous avez toutes les chances de vous orienter vers le diesel. Déjà parce que les GLC essence consomment à outrance, mais aussi parce qu’ils sont très peu disponibles en occasion. Un modèle peu vendu en neuf ne va évidemment pas devenir moins rare en occasion. A moins de vouloir acheter une version essence signée AMG, le diesel va s’imposer. Le couple moteur d’un diesel est également parfaitement adapté au poids d’un SUV tel que le GLC.

Voici les chiffres des exemplaires disponibles à ce jour : plus de 2500 GLC sont en vente sur leboncoin, dont moins de 300 sont des essence.

Et l’hybride rechargeable alors ? Le premier frein sera le prix, et donc la disponibilité à un budget donné. Par exemple pour moins de 30.000 euros, vous aurez accès à 130 annonces de GLC diesel, pour 1 seule annonce de GLC hybride plug-in.

Les points forts du diesel demeurent d’actualité

Les moteurs diesel conservent un avantage face à des moteurs essence sans hybridation : leur consommation nettement inférieure. Ce qui leur procure une autonomie bien plus élevée, et permet ainsi de se rendre moins souvent à la station pour faire le plein.

Même si le gazole coûte désormais plus que le SP95 E10, la consommation réduite demeure un atout important.

Autre point positif : un couple moteur important, qui favorise la souplesse et les relances. Les moteurs diesel mis en circulation dans les 10 dernières années sont modernes et performants. Et aussi nettement moins polluants, puisqu’ils ont du s’adapter aux normes anti-pollution comme la norme Euro 6 et ses évolutions.

Attention à la future revente

C’est surtout la revente qui pèse sur le budget de l’automobiliste : le coût de détention est généralement plus élevé que les pleins de carburant.

Comme toujours, il ne faudra pas faire l’acquisition d’un mouton à 5 pattes, mais bien d’une voiture désirable et surtout d’une bonne affaire.

Pour ceux qui souhaitent changer de voiture et faire des économies, nous avons de nombreux conseils pour vous aider à rouler gratuitement.