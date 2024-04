Mitsubishi ASX restylé : ce jumeau du Captur évolue

Mitsubishi ASX restylé

Jumeau du Renault Captur, le Mitsubishi ASX est apparu à la rentrée 2022. Et moins de deux ans plus tard, c’est déjà sa version restylée qui pointe le bout de sa calandre !

Ce qui change sur le Mitsubishi ASX 2024

La nouvelle face avant de l’ASX 2024 évolue en profondeur par rapport au modèle actuel. Et une fois de plus, les similitudes sont nombreuses avec le Captur. Sur l’ASX 2023, seule la calandre différenciait ce modèle Mitsubishi de son jumeau Renault.

Là encore on retrouve les grandes lignes du nouveau Captur : à savoir le même capot vertical, les mêmes blocs optiques, et des feux de jour de même forme. La calandre du Mitsubishi est différente, et s’accompagne d’un habillage noir de la partie centrale du bouclier qui lui donne du caractère. Avec la déclinaison « Dynamic Shield » typique de la marque japonaise, l’ASX est cette fois-ci plus affirmé.

Le rendu des deux marques semble donc très différent, malgré un nombre de pièces communes particulièrement élevé !

Cinq teintes de caisse seront proposées : Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue et Streel Grey. Sur les versions supérieures Intense et Instyle, le toit peut être noir comme sur le modèle présenté ici. On note aussi la présence de nouvelles jantes alliage, en 17″ et 18″.

Mitsubishi ASX restylé

Une vaste gamme de motorisations

Le Mitsubishi ASX restylé sera disponible avec plusieurs motorisations, qui commencent avec le petit 3 cylindres 1,0 litre MPI-T de 90 ch. Cette motorisation couplée à une boite manuelle à 6 rapports est homologuée à 5,7 L de consommation mixte, pour 130 g de rejets de CO2.

En deuxième offre, on retrouve le quatre cylindres 1,3 litre DI-T avec micro-hybridation, disponible en boite mécanique ou en boite automatique sept rapports à double embrayage. Avec une puissance de 140 ch dans le premier cas, et 160 ch dans le second cas. Ces deux versions seront aussi concernées par le malus écologique, avec 130 et 132 g de rejets de CO2.

Dernière version : la motorisation full hybride HEV de 145 ch, bien connue des modèles Renault. Avec 104 g, cette version sera dispensée de malus écologique.

Des équipements au goût du jour

Au centre de la planche de bord, un grand écran haute résolution de 10,4” permet d’afficher de nombreuses applications. Avec Google « built-in », le conducteur aura accès à une interface et des services proche de ceux d’un smartphone.

De nombreux équipements de sécurité seront disponibles sur toutes les versions : moniteur panoramique, aide au stationnement, système de surveillance d’angle mort, avertisseur de sortie du véhicule et alerte de trafic en marche arrière sont en série sur tous les modèles.

L’ASX profite toujours d’une garantie constructeur de cinq ans ou 100 000 km, et sera produit dès le mois de mai dans l’usine Renault de Valladolid. Les prix de ce Mitsubishi ASX restylé n’ont pas encore été communiqués, mais devraient être dévoilés très prochainement.

La planche de bord du nouveau Mitsubishi ASX

L’intérieur du nouveau Mitsubishi ASX

L’écran central de l’ASX