L’Opel Grandland 2024 passe au 100 % électrique

Opel Grandland 2024

Pur produit allemand le nouvel Opel Grandland 2024 ? C’est en tout cas sur ces points qu’insiste la marque en indiquant que ce nouveau SUV a été « conçu et développé à Rüsselsheim » et sera uniquement produit dans l’usine d’Eisenach. Un moyen de détourner l’attention du Peugeot e-3008, son cousin français apparu plus tôt et avec lequel il partage forcément beaucoup, façon Stellantis !

Le premier Grandland électrique

Opel visait une gamme 100 % électrique : avec l’arrivée du nouveau Grandland, c’est désormais le cas. Tous les modèles Opel sont proposés avec une déclinaison électrique, du moins dès que ce SUV compact aura intégré le catalogue. La prochaine étape, ce sera l’arrêt des motorisations thermiques..Une date qui pourrait bien être reculée si le marché électrique ne redécolle pas rapidement en Europe.

Mais revenons à ce Grandland 2024 : celui-ci est donc logiquement basé sur la nouvelle plate-forme STLA Medium de Stellantis, inaugurée en 2023 par le nouveau 3008.

Il est ainsi possible d’embarquer une grosse batterie ( plate ) de 98 kWh, qui permettrait d’atteindre les 700 km d’autonomie. Mais attention : ce chiffre avait été annoncé sur le e-3008, mais a ensuite été rabaissé à 680 km. Qu’en sera-t-il chez Opel ? A suivre.

Opel annonce aussi un Grandland Plug-in Hybrid doté d’une nouvelle motorisation, avec une autonomie électrique de 85 km. Il s’agit d’une offre inédite, avec 195 ch de puissance. En entrée de gamme, le nouveau Grandland Hybrid se contentera d’une hybridation type MHEV 48 V comme sur l’Astra hybride, avec une puissance de 136 ch.

Opel Grandland 2024

Un design entièrement revisité pour le Grandland 2024

Opel a totalement repensé le design de son SUV compact, qui mesure désormais 4,65 m de long. C’est une forte hausse de son gabarit, car l’ancien se contentait de 4,47 m, alors que le 3008 mesure 4,54 m. L’habitabilité devrait donc en profiter, et notamment à l’arrière avec 20 mm de plus aux jambes que sur l’ancien modèle. Cela tombe bien, le nouveau 3008 a été un peu critiqué sur ce point. Mais chez Peugeot, il y aura bientôt le nouveau 5008 pour compenser cette lacune !

Pour se distinguer de l’ancien, le nouveau Grandland arbore une calandre rebaptisée « 3D Vizor » et qui intègre cette fois-ci un logo lumineux. Les projecteurs peuvent bénéficier de la technologie Intelli-Lux Pixel Matrix HD avec 51 200 segments de LED. La signature lumineuse inédite comprend deux petits traits dans les projecteurs et deux lignes qui courent jusqu’au logo. Impossible de le confondre avec l’ancien Grandland !

Si les flancs sont épurés, le style profite de grandes jantes alliage 20″ sur cette version haut de gamme, et d’un toit noir qui contraste avec la carrosserie. L’arrière fait écho à la partie avant avec un bandeau lumineux qui traverse le hayon. Cette fois-ci ce n’est pas le logo qui est illuminé mais le lettrage OPEL.

Le logo Opel est lumineux

Un habitacle repensé et au goût du jour

Alors que l’ancien Grandland était un peu traditionnel en terme d’aménagement intérieur, le nouveau présente heureusement une planche de bord bien plus moderne. Ici pas de i-cockpit, mais un vaste écran central de 16″ légèrement orienté vers le maitre des lieux. L’instrumentation numérique dispose d’une dalle de dimensions plus réduites, et peut se compléter d’un affichage tête haute Intelli-HUD.

Pour accentuer la largeur de la planche de bord, les aérateurs latéraux sont directement implantés sur les contre-portes. Opel a aussi reconduit ses sièges ergonomiques AGR avec une nouvelle fonction : des coussins motorisés. Des poches pneumatiques réglables sont situées dans les renforts de dossiers à la manière de ce que propose BMW.

L’écologie n’est pas oubliée avec une sellerie en tissu fabriquée avec du PET recyclée.

Le volume de chargement lui, est annoncé à 1 641 litres en configuration deux places et à 550 litres en 5 places ( contre 514 litres sur l’ancien ).

Nous devrions prochainement avoir plus de détails sur la gamme de ce nouveau Grandland, dont les prix devraient progresser vers le haut. Mais plusieurs versions électriques seront éligibles au bonus écologique de 4000 euros en France…

L’ouverture des commandes est prévue en juin prochain, nous devrions donc rapidement être fixés sur ce point.

La planche de bord de l’Opel Grandland est au goût du jour

Opel Grandland 2024

Opel Grandland 2024

Le lettrage Opel est illuminé