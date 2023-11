La nouvelle Suzuki Swift 2024 est déjà présentée au Japon

Suzuki Swift 2024

Début octobre, Suzuki a présenté au salon de Tokyo un concept car qui annonçait la future génération de la Swift. Moins d’un mois plus tard, la version définitive prévue pour le marché japonais est déjà officialisée, et se révèle très proche du concept, à quelques détails près. Faisons le tour de ce nouveau modèle, qui pourrait arriver en Europe dès 2024.

La quatrième génération de la Swift

La Swift de quatrième génération s’inscrit dans la continuité au niveau du style, et ne pourra renier sa parenté avec le modèle actuel. Malgré tout les évolutions sont bien présentes, puisqu’aucune pièce de carrosserie n’est commune avec la Swift 3. Les designers Suzuki ont ainsi conservé l’effet de pavillon de toit flottant, avec des montants de pare-brise peints en noir.

A l’avant, les projecteurs sont verticaux, et inaugurent une nouvelle signature lumineuse. Le capot moteur qui déborde sur les ailes semble de taille plus réduite qu’avant.

L’arrière, doté de feux proches du modèle actuel, est rehaussé par un discret aileron de toit et une caméra de recul.

À l’intérieur, l’habitacle a été repensé pour offrir une expérience à la fois fonctionnelle et sophistiquée. Un nouveau tableau de bord, mettant en vedette un écran tactile de neuf pouces, trône au centre. Ce dispositif multimédia, compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, témoigne de l’engagement de Suzuki envers la connectivité moderne. Les commandes de climatisation physiques, judicieusement placées, et les ports de charge USB ajoutent une touche pratique à l’intérieur.

La Swift de quatrième génération abrite sous son capot un nouveau moteur essence trois cylindres de 1,2 litre, couplé à une transmission CVT. Pour l’Europe, Suzuki devrait miser sur l’hybridation, avec un démarreur-générateur intégré.

Les consommateurs japonais auront la possibilité de choisir entre une transmission deux roues ou quatre roues motrices, et on ne peut qu’espérer que ce soit aussi le cas pour l’Europe.

Arrivée en 2024 en Europe

La nouvelle Suzuki Swift pourrait arriver en France dès l’année prochaine. Comme toujours, elle sera positionnée à des prix agressifs, plus abordables que ceux qu’une Renault Clio ou d’une Peugeot 208.

Actuellement les prix débutent à 15790 euros, après application d’une remise commerciale. A ce tarif vous avez droit à une Swift 1.2 Dualjet Hybrid de 83 ch, finition Avantage.

Suzuki Swift 2024

Suzuki Swift 2024

Suzuki Swift 2024