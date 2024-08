La future BMW i3 2026 nous promet une révolution

BMW i3 2026 – illustration : Kleber Silva

BMW prépare activement une nouvelle génération de voitures électriques. Cette « Neue Klasse », pour rependre le nom de BMW historiques, arrivera dès 2025 avec le futur BMW iX3. L’arrivée de ce SUV familial sera suivi d’un autre modèle : une i3 berline. Cet équivalent électrique de la Série 3 devrait se distinguer très nettement de la première i3 commercialisée par la marque bavaroise. On vous donne toutes les infos sur cette nouveauté sans plus attendre !

Une révolution pour la deuxième BMW i3 de l’histoire

En 2026, la Tesla Model 3 n’aura qu’à bien se tenir : BMW commercialisera sa berline i3, appelé tout simplement à être révolutionnaire. Esthétiquement, ces illustrations de basent logiquement sur le tout dernier concept car BMW Vision Neue Klasse.

A 1000 lieues de la première i3, au style trop éloigné des canons de beauté classiques, la nouvelle venue reprendra une silhouette trois volumes traditionnelle. Et il est probable que cette berline électrique soit accompagnée d’un i3 Touring, pour ceux qui aiment bénéficier d’un vaste espace de chargement.

Totalement différente d’une Série 3 actuelle, cette i3 présente une face avant avec une calandre à double rein de BMW réinterprétée. Celle-ci intègre des blocs optiques affinés, qui pourraient présenter une signature lumineuse inédite avec deux bandes en diagonale. A l’image des BMW qui logent sous leur capot un six cylindres en ligne, cette i3 présente également un long capot, alors que le pare-brise est assez court. On remarque aussi une ceinture de caisse abaissée, qui nous rappelle les années 80. Tous ces éléments seront-ils reconduits sur la version de série ?

L’arrière présente ici un bandeau lumineux traversant, qui change lui aussi par rapport aux feux classiques d’une Série 3.

Esthétiquement, ce modèle est annoncé comme progressiste, comme s’il sautait une génération d’un coup. On a hâte de voir la version définitive ! Techniquement, cette i3 2026 ne sera pas non plus en reste comme nous allons le voir.

BMW i3 2026 – illustration : Kleber Silva

Une toute nouvelle plate-forme

Basée sur une toute nouvelle plate-forme, la future i3 pourra bénéficier d’une architecture 800V, qui permet de bénéficier d’une puissance de recharge supérieure lorsqu’on se connecte à une borne de charge rapide ( DC ). BMW vise également une efficience en baisse de 25 %, et une autonomie supérieure de 30 % par rapport aux modèles actuels. Pour l’heure, les niveaux de puissance et les capacités des batteries ne sont pas encore connus : la technologie évolue très rapidement dans ce domaine !

Et c’est également dans l’habitacle que la nouvelle i3 nous promet une petite révolution. BMW souhaite en effet étendre le système d’affichage tête haute à la largeur du pare-brise, pour en faire profiter les passagers. La planche de bord devrait donc évoluer au niveau de design pour intégrer ces nouveaux systèmes.

Avec l’arrivée du nouvel iX3 l’année prochaine, nous aurons une idée plus précise de ce qui nous attend en 2026 pour cette nouvelle berline électrique premium. Le projet est en tout cas particulièrement novateur, vivement la suite !