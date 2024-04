Tesla Model 3 : plus de remise mais une baisse de prix !

Tesla Model 3

Il serait largement possible de faire une série qui se concentre sur les évolutions de prix des modèles Tesla. Baisse, hausse, remises, hausse, remises, baisse…Tesla n’en finit jamais de changer les tarifs, au gré de l’évolution parfois du cours de la bourse et de l’évolution des ventes. Et encore une fois, c’est donc la Tesla Model 3 qui voit ses tarifs évoluer, à la baisse.

Nouveaux prix de printemps pour la Model 3

Lancée en septembre 2023, la Tesla Model 3 restylée a perdu cette année le bonus écologique pour les acheteurs français. La refonte du bonus a en effet intégré des paramètres liés à l’écologie, concernant la production et le transport du véhicule. Produite en Chine, la berline Model 3 a donc été ejectée du dispositif. L’an dernier, les français pouvaient bénéficier de 5000 euros de bonus : cette disparition laisse forcément des traces !

En février 2024, Tesla a lancé un bonus de 4000 euros sur le Model 3, qui devait être provisoire. Cette remise n’était alors valable que sur des Model 3 Propulsion, normalement facturées 42990 euros hors options. Dans les faits, les voitures concernées et disponibles en stock avaient des options et ne passaient pas sous la barre des 40000 euros.

Changement de méthode pour le printemps : désormais ce sont les prix catalogue qui chutent de 3000 euros. Il devient donc possible de passer commande d’une Model 3 Propulsion à 39990 euros sans aucune remise. Les modèles proposés en stock ont perdu leur réajustement tarifaire, ou presque, avec seulement 150 euros sur certains modèles.

Le Model 3 Grande Autonomie Transmission intégrale baisse aussi son prix à 48990 euros. Ce n’est pas 3000 euros de moins, mais 2000 euros de moins.

L’écart de 9000 euros entre les deux versions apporte une autonomie supérieure ( 629 vs 513 km ), la transmission intégrale avec un moteur sur chaque essieu, et de meilleures performances ( 0 à 100 km/h en 4,4 s contre 6,1 s ).

Tesla est contraint de revoir ses prix à la baisse pour relancer les ventes, alors que la demande sur les électriques a baissé en Europe. Ne parlons même pas du cours de la bourse, avec un chute de 40 % de Tesla depuis le début de l’année. Le premier trimestre 2024 n’a pas permis d’annoncer de nouveaux chiffres record, et des licenciements massifs ont même été annoncés. Ce sont pas moins de 10 % des effectifs qui sont concernés à l’échelle mondiale.