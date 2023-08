MG ZS : la nouvelle génération arrive en 2024 – image : TopElectricSUV

La marque automobile MG se prépare à un grand bouleversement avec l’arrivée imminente de la prochaine génération de la MG ZS EV. Alors que le modèle ZS a joué un rôle clé dans le succès de MG sur les marchés internationaux, la nouvelle ZS EV promet d’évoluer en profondeur…De quoi inquiéter les concurrents européens, qui doivent composer avec des modèles MG fabriqués en Chine et vendus à des tarifs très agressifs.

Un design entièrement repensé

La prochaine génération de la MG ZS EV présentera un design nettement plus frappant et innovant, inspiré du modèle MG 4. Fini le style basique et peu distinctif, la ZS EV nouvelle version promet d’impressionner avec des phares inclinés et des feux de jour en fibres optiques formant six lignes verticales. La calandre supérieure laisse place à une surface lisse tandis que la grille inférieure est plus haute, offrant un contraste saisissant. De nouvelles jantes aérodynamiques bicolores de 17 pouces permettront une circulation de l’air plus fluide.

Ce rendu imaginé par le site TopElectricSUV nous montre la fusion entre le gabarit de l’actuel ZS EV avec le style de la MG 4. Pourquoi pas ?

De nombreuses évolutions techniques

L’équipement de la prochaine MG ZS EV sera à la pointe de la technologie, avec un système d’infodivertissement MG iSMART doté d’un écran tactile de 10,25 pouces, un tableau de bord numérique de 7 pouces, un siège conducteur réglable électriquement et un système de caméra à 360 degrés. Le système MG Pilot d’assistance à la conduite offrira de nouvelles fonctionnalités telles que l’avertissement d’ouverture de porte et l’alerte d’attention du conducteur. La plateforme technique MSP (Modular Scalable Platform) de la MG4 servira de base à la nouvelle ZS EV, permettant des motorisations à une ou deux motorisations produisant jusqu’à 150 kW (201 ch) et 250 Nm de couple. Une variante performante à double moteur avec une puissance système de 330 kW (443 ch) et un couple système de 600 Nm pourrait même être proposée ultérieurement.

Avec des batteries plus fines et une plateforme évolutive, la prochaine MG ZS EV promet une autonomie accrue. Deux options de batterie seront proposées : une batterie de 64 kWh offrant une autonomie WLTP de plus de 320 km et une batterie de 77 kWh offrant une autonomie de WLTP d’environ 400 km. La recharge sera également améliorée, avec une puissance de charge allant jusqu’à 135 kW en courant continu (DC), permettant des sessions de charge rapides de 10 à 80 % en environ 30 minutes.

Quelle date de lancement pour le nouveau MG ZS EV ?

La prochaine génération de la MG ZS EV devrait arriver chez les concessionnaires européens au cours du second semestre 2024. Positionné au-dessus de la MG4, le prix de ce nouveau SUV électrique compact devrait se situer dans une fourchette allant de 30000 à 45000 euros selon les versions.