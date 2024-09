La Smart #5 est presque aussi grosse qu’un GLC

Smart #5

Smart continue sa mue vers le segment des SUV électriques avec une gamme qui se développe vers le haut. Le 28 août 2024, lors d’un événement à Byron Bay en Australie, smart a dévoilé son tout premier SUV du segment C : la Smart #5. Mais dans un marché où les SUV électriques se multiplient, comment se positionne réellement cette Smart #5 ? Regardons cela de plus près.

Un design premium signé mercedes-benz

La Smart #5, conçue en collaboration avec Mercedes-Benz, se distingue par des éléments de design raffinés et caractéristiques. Le véhicule intègre des détails qui évoquent à la fois l’héritage de smart et les standards de luxe de Mercedes. Le toit « halo » panoramique, les portes sans cadre, et les porte-à-faux courts sont autant de signes distinctifs qui rappellent les autres modèles de la marque, tout en apportant une touche de modernité. Ce design soigné permet à la Smart #5 de rivaliser visuellement avec d’autres SUV électriques premium, comme la Tesla Model Y ou encore l’Audi Q4 e-tron.

Avec un empattement de 2 900 mm et une longueur totale de 4 705 mm, la smart #5 s’inscrit dans un gabarit qui, sans être gigantesque, offre suffisamment d’espace pour le confort des passagers. Cela la place dans une catégorie où elle devra convaincre face à des compétiteurs établis. L’attention portée aux détails, comme les phares « oblongs » ou les rétroviseurs bicolores, montre clairement que smart vise à séduire une clientèle exigeante, habituée aux standards des constructeurs allemands.

Smart #5

Intérieur haut de gamme et technologie embarquée

À l’intérieur, la smart #5 monte en gamme avec un habitacle qui ne fait aucun compromis sur le confort et la technologie. On retrouve des sièges « gravité zéro » inclinables à 121 degrés, recouverts de cuir, qui apportent un confort digne de la première classe. À l’arrière, l’expérience est tout aussi soignée avec des sièges chauffants et des lampes de lecture LED de style avion. Ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler celles de véhicules premium comme la Mercedes EQC, où chaque détail est pensé pour offrir un confort optimal.

Mais c’est surtout la technologie embarquée qui fait de ce SUV un modèle à surveiller de près. Le tableau de bord est dominé par un affichage tête haute à réalité augmentée de 25,6 pouces, complété par deux écrans AMOLED 2,5K de 13 pouces chacun. La smart #5 intègre également un assistant vocal à intelligence artificielle, capable de répondre à des requêtes complexes et de gérer les fonctions du véhicule par la simple voix. Ce niveau de sophistication n’est pas sans rappeler l’expérience proposée par des marques comme BMW avec son iDrive, ou Tesla avec son interface minimaliste mais ultra-connectée.

Côté acoustique, c’est Sennheiser qui s’est associé à smart pour offrir une expérience sonore immersive grâce à son système audio Signature avec technologie AMBEO et une puissance de crête de plus de 2 000 watts. Ce type de partenariat positionne clairement la smart #5 comme un véhicule qui ne se contente pas d’être fonctionnel, mais qui aspire à offrir une expérience sensorielle complète. Du haut de gamme…malgré sa fabrication en Chine !

Smart #5

Performances électriques et recharge ultra-rapide

Sous le capot, la smart #5 fait preuve d’une ambition certaine. Equipée d’une plateforme 800 volts, elle se distingue par sa capacité à recharger sa batterie de 100 kWh de 10 % à 80 % en seulement 15 minutes grâce à la fonction de supercharge (4C). Cette rapidité de recharge place la smart #5 en bonne position face à des concurrents comme la Porsche Taycan ou la Lucid Air, qui proposent également des technologies de recharge ultra-rapide.

Côté autonomie, smart annonce plus de 740 kilomètres (cycle CLTC), une donnée qui, même en étant optimiste, laisse présager une autonomie réelle proche des 600 kilomètres en conditions normales d’utilisation, ce qui est remarquable pour un SUV de cette taille. De plus, plusieurs modes de conduite, dont Adaptive, Sand, Snow, Mud, et Rock, sont disponibles pour s’adapter à différentes conditions routières.

Avec la Smart #5, la marque affiche clairement ses ambitions dans le segment des SUV électriques premium. Si elle doit encore faire ses preuves face à des concurrents établis, ses atouts en termes de design, de technologie embarquée, et de performances électriques la placent en bonne position pour séduire une clientèle à la recherche d’un véhicule à la fois élégant et performant. Reste à voir comment elle se comportera sur le marché européen, où le marché est encore capricieux sur les véhicules électriques malgré le succès d’une marque comme Tesla.