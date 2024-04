Nouveau Porsche Cayenne GTS 2024 : un V8 biturbo sinon rien

Porsche Cayenne GTS

La gamme du nouveau Porsche Cayenne s’enrichit d’une version GTS, avec un contenu appréciable : un bon gros V8 des familles qui développe 500 ch. De quoi en faire une alternative intéressante au Cayenne S, mais qu’offre-t-il vraiment en plus ?

Une version GTS plus affûtée

Le nouveau Cayenne GTS proposé en carrosserie classique ainsi qu’en carrosserie coupé, reprend donc le V8 biturbo de 4,0 litres du Cayenne S. Mais quand la puissance de ce dernier s’établit à 474 ch, le Cayenne GTS arrondit ce chiffre à 500 ch tout rond. C’est au passage 40 ch supplémentaires par rapport à l’ancienne version.

Avec une boîte Tiptronic S à 8 vitesses aux passages de rapports optimisés, le Cayenne GTS peut ainsi prétendre réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 4,4 s. La vitesse de pointe devrait aussi satisfaire ceux qui s’aventurent sur autobahn, avec 275 km/h annoncés !

Si la suspension est abaissée de 10 mm, c’est surtout la présence de la suspension pneumatique adaptative en série qui apportera un vrai plus. Elle est associée au système Porsche Active Suspension Management (PASM), et au Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Les paliers de pivot sur le train avant sont eux repris à la version Turbo GT, pour autoriser un carrossage négatif qui profitera à l’agilité dans les virages…

En revanche pour le Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), il faudra passer par la longue liste d’options.

Porsche Cayenne GTS

Un style GPS plus percutant

Les modèles Porsche siglés GTS se sont toujours démarqués par un style plus dynamique. C’est aussi le cas sur cette nouvelle mouture du Cayenne, qui s’offre un bouclier avant inédit avec des prises d’air élargies, des étriers de frein rouges, des sigles GTS, des sorties d’échappement Sport bronze foncé, des jantes RS Spyder de 21 pouces gris anthracite, et des feux avant et arrière teintés. De série le pack Sport Design décline des éléments en noir brillant et non plus en couleur carrosserie.

Les prix débutent à 141 400 euros pour le SUV Cayenne GTS avec un équipement qui comprend aussi les phares HD matrix LED et le système audio surround Bose. Le Cayenne GTS Coupé ajoute à cela le toit panoramique fixe en verre et un becquet arrière à déploiement adaptatif pour un prix de 144 428 euros.

Les deux carrosseries du Cayenne sont proposées en GTS

Une alternative intéressante au Cayenne S