La nouvelle Corvette ZR1 2025 arrive avec le V8 américain le plus puissant

La Chevrolet Corvette ZR1 de nouvelle génération fait son grand retour, revendiquant le titre de la voiture la plus rapide et la plus puissante de l’histoire des Corvette grâce à un V8 à vilebrequin plat bi-turbo de 5,5 litres, produisant plus de 1 000 ch.

Une mécanique impressionnante

Sous le capot de la nouvelle ZR1 se trouve un V8 bi-turbo à vilebrequin plat de 5,5 litres, atteignant une ligne rouge à 8 000 tr/min. Ce moteur délivre une puissance colossale de 1187 ch et un couple de 1 123 Nm. Comparé à la Corvette Z06 naturellement aspirée, qui produit 670 ch et 623 Nm de couple, la ZR1 représente un bond spectaculaire en termes de performance.

Cette puissance phénoménale permet à la ZR1 de boucler le quart de mile en moins de 10 secondes ( un exercice proche de notre 400 mètres, départ arrêté ) et d’atteindre une vitesse de pointe de plus de 346 km/h. Toute cette puissance est transmise aux roues arrière via une transmission à double embrayage à huit vitesses, modifiée pour supporter ce niveau de performance.

La nouvelle Corvette ZR1 ne se contente pas d’un moteur puissant ; elle bénéficie également d’un système de freinage amélioré avec des disques en céramique de carbone de 400 mm à l’avant et de 390 mm à l’arrière. Les modifications aérodynamiques incluent un capot à flux traversant pour augmenter la force d’appui à l’avant, de nouvelles prises d’air latérales pour refroidir les freins arrière et un dessous de caisse lisse pour minimiser la traînée.

L’option ZTK ajoute un énorme aileron arrière, un volet Gurney, des plans de plongée avant, des ressorts plus rigides et des pneus plus agressifs. Ces ajustements assurent que la ZR1 ne soit pas seulement une bête de ligne droite, mais qu’elle soit également capable de performances exceptionnelles en courbe.

Poids optimisé

Un clin d’œil au passé, la nouvelle ZR1 marque le retour de la lunette arrière fendue, une caractéristique emblématique de la Corvette C2 de 1963. Selon Phil Zak, directeur exécutif du design chez Chevrolet, cette décision n’a pas été prise à la légère. Cette caractéristique historique améliore également la fonctionnalité, la colonne en fibre de carbone aidant à l’extraction de la chaleur du compartiment moteur.

Pour réduire le poids et abaisser le centre de gravité, la ZR1 est équipée d’un toit en fibre de carbone. De plus, les jantes en aluminium sont de série, mais les clients peuvent opter pour des jantes en fibre de carbone, réduisant la masse non suspendue de près de 20 kg.

Lancement en 2025

La production de la nouvelle Corvette ZR1 débutera en 2025, et elle sera disponible en version coupé et cabriolet. Elle sera fabriquée dans la même usine de Bowling Green, Kentucky, que les Corvette Stingray, Z06 et E-Ray hybrides.

