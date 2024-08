Le Tesla Roadster arriverait en 2025, pour de vrai

Le Roadster de Tesla

Elon Musk a récemment confirmé que la production de la nouvelle Tesla Roadster débutera en 2025. Ce modèle, initialement présenté en 2017, a vu son lancement repoussé à plusieurs reprises, suscitant une attente considérable parmi les passionnés de la marque.

Un projet ambitieux enfin concrétisé

Annoncée pour la première fois en 2017, la Tesla Roadster devait initialement entrer en production en 2020. Cependant, divers retards ont conduit à des reports successifs. Malgré ces contretemps, Musk a récemment réaffirmé l’engagement de Tesla à lancer ce véhicule exceptionnel. Lors de la présentation du rapport financier du deuxième trimestre 2024, il a indiqué que “la majeure partie de l’ingénierie est terminée” et que des “mises à jour supplémentaires” sont encore prévues avant le début de la production l’année prochaine.

Roadster Tesla

Des attentes élevées pour une voiture “spéciale”

Elon Musk a laissé entendre que la nouvelle Roadster sera “quelque chose de spécial”, sans pour autant préciser une date exacte de lancement. La Roadster est censée incarner la vision de Tesla pour le futur des voitures de sport électriques, avec des caractéristiques techniques impressionnantes et des performances à couper le souffle.

Bien que les détails techniques définitifs n’aient pas été divulgués, le prototype initial de la Roadster promettait des chiffres impressionnants. Parmi eux, une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, une vitesse de pointe de plus de 400 km/h, et une autonomie de près de 1 000 km grâce à une batterie de 200 kWh. Si ces chiffres sont maintenus, la Roadster deviendra l’un des véhicules les plus performants jamais produits par Tesla, et une voiture à battre pour la concurrence germanique et chinoise ! On pense notamment à la dernière Xiaomi SU7 Ultra…

Une année 2025 très riche, trop riche ?

Outre la Roadster, Musk a également annoncé le report de la présentation du Tesla Robotaxi du 8 août au 10 octobre, et a confirmé l’arrivée en 2025 de véhicules électriques plus abordables basés sur les modèles 3 et Y. Cependant, il a précisé que ces nouveaux modèles ne seraient pas la fameuse voiture low-cost de moins de 25 000 dollars dont on parle depuis longtemps.

L’année 2025 serait donc assez riche en actualité chez Tesla, avec le lancement du Model Y Juniper , le démarrage de la production du Roadster, et l’arrivée d’un nouveau modèle ! On espère que cette fois-ci, Elon Musk tiendra son calendrier…