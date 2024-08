Porsche ne mise pas totalement sur son Cayenne électrique

Porsche Cayenne électrique

Porsche a officiellement confirmé que le prochain Cayenne entièrement électrique de quatrième génération sera commercialisé aux côtés du modèle actuel de troisième génération, dont le cycle de vie a été prolongé pour la prochaine décennie. Ce Cayenne 3 thermique a été totalement renouvelé en 2023, et co-existera avec le Cayenne électrique.

Une stratégie duale pour le Cayenne

Le SUV Cayenne de quatrième génération sera entièrement électrique, utilisant la plateforme modulaire PPE (Premium Platform Electric) avec une architecture électrique de 800 volts. Le Macan de seconde génération a été le premier à adopter cette plateforme. Selon un communiqué de presse récent, la présentation officielle de ce nouveau Cayenne pourrait avoir lieu dès 2025, avec un lancement commercial prévu pour 2026.

Le modèle actuel de troisième génération, lancé en 2017 et récemment restylé, restera sur le marché. Porsche a décidé de prolonger sa production en réponse à la baisse de la demande pour ses véhicules électriques, illustrée par la chute de 51% des ventes de la famille Taycan au premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023. Comme quoi la nouveauté ne suffit pas…

Contexte et décisions stratégiques

En 2019, Porsche avait annoncé que 80% de ses ventes seraient composées de véhicules électriques d’ici 2030, avec les 20% restants attribués à la famille 911, équipée de moteurs thermiques adaptés aux carburants synthétiques neutres en carbone. Mais l’évolution récente du marché et la demande incertaine sur plusieurs marchés clés ont amené Porsche à réévaluer cette ambition. La marque admet désormais que l’atteinte de cet objectif dépendra des conditions du marché, laissant entendre qu’il est peu probable que 80% de ses ventes soient électriques d’ici 2030.

Pour pallier ce décalage, Porsche continue de développer des motorisations thermiques pour ses modèles phares, comme les versions V8 du Cayenne et de la Panamera, qui resteront disponibles après 2030.

Porsche Cayenne électrique

Performances et avenir du Cayenne

Le Cayenne de troisième génération reste le modèle le plus vendu de Porsche, avec 54 587 unités écoulées entre janvier et juin 2024, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. Ce succès souligne la pertinence de maintenir ce modèle sur le marché. En plus de son récent restylage, le Cayenne actuel recevra une autre mise à jour technique majeure et probablement un nouveau restylage avant la fin de sa production.

En 2028, Porsche prévoit également de lancer un SUV électrique encore plus grand et à trois rangées de sièges, connu en interne sous le nom de projet K1. Ce nouveau modèle, ainsi que la Panamera entièrement électrique de quatrième génération et le Taycan de deuxième génération, seront construits sur la nouvelle plateforme modulaire SSP Sport, actuellement en développement.

Un Cayenne électrique proche du design du Cayenne thermique ?

Les premières photos des prototypes camouflés du Cayenne de quatrième génération, actuellement en test sur les routes publiques, révèlent peu de détails sur son design. Les proportions du SUV resteront similaires à celles du modèle actuel, et aucune révolution esthétique n’est attendue.