Porsche dévoile les nouveaux Macan 4 et Macan Turbo 100 % électriques

Le nouveau Porsche Macan Turbo

C’est l’une des nouveautés électriques les plus attendues de l’année : le nouveau Macan, qui devient le premier SUV électrique de l’histoire de Porsche. La marque allemande aura attendu quelques années de plus que ses concurrents premium que sont Audi, Mercedes et BMW pour se lancer sur ce segment. Alors, cela valait-il la peine d’attendre ? Voici les infos sur les nouveaux Macan 4 et Macan Turbo !

Macan 4 : le nouveau modèle d’entrée de gamme

Le premier modèle de la nouvelle gamme Macan électrique sera donc le Macan 4, annoncé avec une puissance de 408 ch avec le mode Overboost, pour un couple de 650 Nm. Les performances sont déjà plutôt sympathiques, avec seulement 5,2 s pour effectuer le 0 à 100 km/h. La vitesse de pointe est donnée pour 220 km/h. Evidemment, d’autres petits SUV électriques bien moins chers peuvent être plus rapides, notamment chez Volvo ou Smart. Mais on a tout de même affaire à un SUV familial siglé Porsche, qui soigne également son autonomie.

Avec une batterie de 100 kWh (95 kWh de capacité maximale exploitable), le Porsche Macan 4 affiche une autonomie en cycle WLTP de 613 km. C’est la meilleure de la gamme, la version Turbo fait à peine moins bien.

Ce SUV électrique profite d’une toute nouvelle plate-forme PPE, qui sera aussi utilisée sur deux Audi électriques cette année : les Q6 e-tron et A6 e-tron. Avec une architecture 800V, la charge rapide en courant continu peut ainsi atteindre les 270 kW.

Au niveau des tarifs, Porsche annonce déjà le prix de son Macan 4 : à 86439 euros, avant de cocher les options qui vont bien…

Le Macan 4 devrait déjà séduire une bonne partie de la clientèle

Macan Turbo : une puissance de plus de 600 ch

Avec 639 ch pour un couple de 1130 Nm, le nouveau Macan Turbo électrique pousse les performances un cran au-dessus. Il peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,3 s, un temps réservé aux électriques les plus performantes. Pour cruiser et faire des pointes sur autobahn, Porsche a validé une vitesse de pointe nettement supérieure à celle de la version précédente : 260 km/h !

Comme le Macan 4, il dispose de la même batterie, ce qui lui permet d’afficher 591 km d’autonomie. Forcément, le tarif grimpe en conséquence : le prix est de 118910 euros.

Et certaines options devraient intéresser les acheteurs, comme le système de suspension piloté Porsche Active Suspension Management (PASM), ou encore les roues arrière directrices, une première sur le Macan.

Avec 4,78 m de long, le Macan prend environ 6 cm en longueur par rapport au modèle thermique. Porsche a soigné l’aérodynamisme, et le coefficient de traînée de 0,25 le prouve !

A l’intérieur, Porsche n’a pas non plus oublié le volume de chargement. Le coffre de 540 litres est complété d’un trunk sous le capot avant de 86 litres. Dans la lignée du dernier Cayenne, la planche de bord peut disposer de 3 écrans. L’écran du passager ( 10,9″ est en option ), alors que le conducteur profite d’une dalle de 12,6″ pour l’instrumentation numérique, complétée par un affichage tête haute avec des fonctions en réalité augmentée. L’image apparait à 10 mètres, soit l’équivalent d’un écran de 87″ !

Au final, ce nouveau Porsche Macan électrique ne surclasse pas la concurrence en autonomie ou en performances. Il est probable qu’une version Turbo S pousse le curseur un peu plus haut, et n’oublions pas que la Taycan va rester la plus performantes des électriques avec une version à trois moteurs attendue d’ici l’année prochaine. Malgré tout le design et les prestations de ce nouveau Macan semblent convaincants, et les acheteurs pourront ainsi se passer d’avoir un méchant malus écologique à régler. Tout semble donc au vert pour ce nouveau modèle, dont les livraisons vont débuter au second semestre 2024.

Porsche Macan Turbo

La planche de bord peut comporter 3 écrans

L’éclairage du nouveau Macan

La partie arrière sur le Macan 4

Le nouveau Macan est le premier SUV électrique de Porsche

Le nouveau Macan est le premier SUV électrique de Porsche