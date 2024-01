Golf GTE 2024 et eHybrid : deux éléments vont changer la donne

La Golf GTE 2024 passe à 272 ch

Alors que la Volkswagen Golf restylée vient d’être présentée, nous avons la confirmation de bonnes nouvelles concernant les versions hybrides rechargeables. Les ingénieurs allemands ont doté la compacte de Wolfsburg de la nouvelle motorisation hybride plug-in, qui s’accompagne de nouveautés très intéressantes. Elle peut logiquement prétendre être la meilleure dans ce domaine, comme nous allons le voir.

Des progrès indéniables pour l’autonomie

Les voitures hybrides rechargeables ont souvent été critiquées pour leur faible niveau d’autonomie. Ce qui était vrai il y a quelques années ne l’est plus vraiment : la taille des batteries a changé, et les autonomies en électrique deviennent nettement plus conséquentes.

C’est désormais une batterie de 19,7 kWh qui est implantée sur la Golf PHEV : de quoi proposer une autonomie de l’ordre de 100 km. On se rapproche de la taille de batterie d’une Dacia Spring…

Il sera donc moins contraignant pour certains utilisateurs de ne pas avoir à se brancher tous les jours, alors que de plus gros rouleurs pourront réaliser davantage de parcours en tout électrique. Sur longs trajets, ce système peut aussi abaisser la consommation globale, en permettant par exemple de rouler en tout électrique à l’arrivée, en ville.

Volkswagen va jusqu’à annoncer une autonomie totale de 1000 km : à tester ! La baisse de consommation devrait être réelle en utilisation thermique, avec le remplacement du 1.4 TSI présent sous le capot par le nouveau 1.5 TSI Evo2. Ce moteur fonctionne avec le cycle Miller, ce qui devrait aider à faire chuter la consommation et les émissions de CO2.

La Golf GTE est plus puissante que la GTI

Une recharge nettement plus efficace

Volkswagen a aussi revu la puissance à la hausse : en cumulé, elle passe désormais à 272 ch sur la Golf GTE 2024, contre 245 ch sur la GTE 2023. Signe des temps : la puissance dépasse celle de la version GTI, qui était à 245 ch et sera désormais à 265 ch. Seule la version Clubsport pourra permettre de reprendre le dessus ! La Golf eHybrid sera moins véloce, avec une puissance qui reste à 204 ch.

Mais ce n’est finalement pas ce niveau de puissance cumulé qui changera tout, surtout que l’objectif d’une compacte hybride rechargeable n’est pas d’aller taquiner les chronos sur un circuit.

L’élément qui nous séduit dans les changements apportés à cette Golf hybride rechargeable, c’est l’évolution de sa capacité de recharge. Sur une borne publique en courant alternatif, sa vitesse de charge sera 3 fois plus rapide ! Une donnée importante, surtout quand on sait que le prix de la recharge sur ce type de borne inclut aussi une facturation au temps de charge. A durée égale, vous pourrez recharger davantage, ce qui fait baisser le prix du kWh. Et la charge complète sera terminée bien plus rapidement : une session shopping d’1H30 devrait suffire à recharger la totalité de la batterie.

Et ce progrès s’accompagne aussi d’une possibilité inédite pour les possesseurs de ce type de véhicules : pouvoir charger sur une borne rapide ! Sur une borne en courant continu, la Golf GTE 2024 peut ainsi profiter d’une puissance maximale de 50 kW. La charge totale devrait donc prendre moins d’une demi-heure…En revanche le prix d’une telle charge pourra poser question : est-ce que ce sera rentable ?

Ainsi dotée, la nouvelle Golf GTE s’impose comme l’une des compactes hybrides rechargeables les plus abouties du marché. Si ce n’est la meilleure, en attendant sa cousine l’Audi A3 Sportback TFSIe qui sera bientôt mise à jour de la même manière…