On a de bonnes nouvelles concernant l’Alfa Romeo Milano

On a des nouvelles de l’Alfa Romeo Milano

Cette année, Alfa Romeo va élargir sa gamme par le bas avec un nouveau modèle : le Milano. Et en attendant d’éventuelles remplaçantes aux Mito et Giulietta, ce sera d’abord un SUV qui va voir le jour. Ce troisième SUV de la gamme italienne fera partie du segment B, en étant techniquement proche de ses cousins du groupe Stellantis : Peugeot 2008, Jeep Avenger et Fiat 600. Et on connait désormais la date de lancement de l’Alfa Romeo Milano : le 10 avril prochain.

Dernière phase de validation pour le Milano

Pour que le nouveau SUV Alfa soit digne de son blason, la marque italienne nous communique des infos sur sa dernière phase de validation. C’est au Centre d’essais historique d’Alfa Romeo, à Balocco, que les ingénieurs italiens travaillent sur leur petit protégé.

Alfa précise au passage que ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé sur la supercar 33 Stradale, ainsi que sur les 4C, 8C, Giulia et Stelvio Quadrifoglio, et Giulia GTA. L’objectif est donc clair et assumé : être au top niveau en comportement routier. Les craintes n’étaient pas vraiment là, étant donné que le Peugeot 2008 est très bon dans ce domaine.

Mais la touche Alfa pourrait encore être différente, voire meilleure ? Les ingénieurs italiens travaillent sur les réglages de suspension, et le paramétrage de la direction pour obtenir le meilleur cocktail.

Si le Milano doit s’imposer comme un modèle sportif, cela sous-entend au passage qu’il devra disposer de motorisations puissantes. De son côté le 2008 et ses cousins ne vont pas très loin, avec 136 ch en hybride et 156 ch en électrique. On est loin des puissances d’un Audi SQ2, d’un Volvo EX30 ou d’un Smart #1 ( 428 ch en Brabus ).

Fort heureusement les dernières informations concernant le développement de l’Abarth 600e ont confirmé un niveau de puissance de 240 ch en électrique. Ce cousin italien pourrait bien partager sa motorisation avec le modèle Alfa, voulu premium et sportif à la fois. Avec ce niveau de puissance, le Milano pourra se positionner comme l’un des SUV urbains les plus turbulents de la catégorie. Le prototype d’essais est d’ailleurs généreusement chaussé en monte 20″ !

Rendez-vous le 10 avril prochain pour la présentation mondiale, et la confirmation des prétentions de ce nouveau modèle qui veut faire chauffer la gomme…

L’Alfa Romeo Milano à Balocco