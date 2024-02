Assurance auto : quel montant prévoir en plus du leasing électrique social ?

La Citroën ë-C3 est l’une des offres les moins chères du leasing social électrique

Lancée par le ministère de l’économie après des annonces du président de la république depuis 2023, le leasing social électrique arrive en ce début d’année 2024. Si le montant de 100 euros par mois de loyer est bien confirmé pour de nombreux modèles électriques compatibles avec cette formule, combien faut-il prévoir en plus pour l’assurance du véhicule ?

Une assurance auto obligatoire et non incluse dans le leasing social

Etant donné que les automobilistes ont tous des profils différents, avec une expérience et un niveau de bonus – malus spécifique, les offres de leasing social ne peuvent pas intégrer d’assurance auto dans le loyer mensuel. Ils intègrent cependant le coût de l’assurance décès, invalidité et perte d’emploi.

Globalement, selon les cas, il faudra compter entre 50 et 100 euros par mois pour assurer une voiture électrique. La moyenne annoncée par plusieurs professionnels se situe entre 560 et 650 euros par an pour assurer une voiture électrique en France, ce d’après les chiffres données pour 2023. Une hausse est toutefois attendue en 2024, en partie expliquée par des coûts de réparation en nette hausse.

Bonne nouvelle : les voitures électriques sont jusqu’à présent dispensées de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA). Il serait donc question de prolonger cette exonération, pour maintenir un coût d’assurance favorable pour les utilisateurs de voitures électriques, notamment pour le leasing social. Cette mesure sera logiquement à l’étude du prochain projet de loi de finances.

100 euros par mois assurance comprise ?

Afin de ne pas pénaliser ceux qui passent à l’électrique, le ministère de l’économie a aussi appelé les assureurs à proposer des tarifs compétitifs sur les modèles électriques. Ces tarifs sont libres, et bien évidemment non réglementés. Certains assureurs jouent le jeu, et proposent même plusieurs mois d’assurance offerts pour une voiture électrique. Un coût mensuel de 50 euros pour un contrat d’assurance auto en électrique est donc possible, ce qui fera évidemment grimper le coût du leasing social électrique. Mais certaines marques comme Citroën proposent aussi des loyers de leasing bien inférieurs à 100 euros : 54 euros par exemple pour la nouvelle ë-C3. De quoi dans ce cas pouvoir se rapprocher des 100 euros par mois, assurance comprise !

Rappelons que le leasing social électrique est dédié aux travailleurs dont les revenus sont faibles, et qui ont plus de 8000 km par an de trajets domicile-travail à effectuer en voiture, sans alternative en transports en commun.