Les Citroën ë-C3 du leasing social arrivent en dernière minute avant la date fatidique

L’histoire des Citroën ë-C3 est assez rocambolesque, peut-être pas autant que la Lancia Ypsilon de pré-série volée et repêchée dans un canal, mais tout de même…

Citroën a rencontré de grandes difficultés en production avec sa nouvelle citadine électrique, au point que la date butoir de livraison au 30 septembre a bien faillie être dépassée. ( lire : la Citroën ë-C3 sera-t-elle livrée à temps pour le leasing social ? )

Mais heureusement, une grande partie des voitures semble arriver en dernière minute dans les concessions françaises !

Des soucis électroniques ont retardé la production

Du côté de la production, la nouvelle Citroën ë-C3 a rencontré de gros problèmes dans l’usine Stellantis basée en Slovaquie. Les voitures produites étaient à l’image de celles reçues en concessions pour les portes ouvertes, avant l’été : des voyants façon sapin de Noël, avec des impossibilités de démarrer. Des soucis électroniques d’adaptation de la plate-forme « low-cost » qui a permis à Citroën de proposer une citadine électrique à prix cassé. On espère que les voitures qui commencent à être livrées ne rencontreront pas ce genre de désagréments dans les prochains mois…

Pour respecter les termes du leasing social et bénéficier de l’aide complète de l’état, les voitures éligibles doivent impérativement être livrées au plus tard le 30 septembre. Ce n’est que mi-septembre que Citroën est parvenu à régler les problèmes pour faire quitter les voitures du parking de l’usine slovaque. Avec une course contre la montre pour trouver suffisamment de transporteurs capables d’acheminer les véhicules à temps dans les concessions françaises. Un challenge difficile, étant donné que cette étape dure souvent de nombreuses semaines entre l’usine et le lieu de livraison d’un véhicule.

La configuration You en Bleu Monte Carlo domine…

Les voitures seront-elles toutes livrées à temps ?

Mais comme le montre ce exemple de livraison qui intervenait aujourd’hui même en Alsace avec un poids-lourd immatriculé en Lituanie, les voitures arrivent. Ici une seule configuration était livrée : des ë-C3 avec la finition You, et la teinte gratuite Bleu Monte Carlo…

C’est très certainement la seule configuration que l’on va croiser dans les prochaines semaines pour les heureux locataires du leasing social électrique. On leur souhaite en tout cas bonne chance avec ces exemplaires dont la production aura donné des sueurs froides à Citroën !