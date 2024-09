Ford revoit sa stratégie électrique : annulations, retards et nouvelles priorités

Nouveau Ford Capri électrique

Le secteur de l’automobile est en pleine mutation, et même les géants comme Ford doivent s’adapter à une industrie en constante évolution. Récemment, Ford a pris la décision de revoir une nouvelle fois sa stratégie en matière de véhicules électriques, marquant un tournant important dans son approche. Cette révision stratégique a conduit à l’annulation d’un SUV électrique de grande taille, à des retards pour d’autres modèles, et à un recentrage sur la technologie hybride et les véhicules commerciaux électriques.

Annulation d’un grand SUV électrique

L’annonce la plus marquante est sans doute l’annulation d’un SUV électrique à trois rangées de sièges, un projet pour lequel Ford avait déjà investi 1,9 milliard de dollars ! Cette décision s’inscrit dans une volonté de concentrer les ressources sur des projets jugés plus stratégiques, comme un pick-up électrique de taille moyenne, dont la production est prévue pour 2026.

Ford a également annoncé un recentrage sur les véhicules commerciaux, en particulier les fourgons électriques et les pick-ups équipés de batteries moins coûteuses. Cette stratégie reflète l’importance pour Ford de rester compétitif dans des segments où l’électrification semble avoir le plus de potentiel à court terme.

La technologie hybride au cœur de la nouvelle stratégie

Avec ce nouvel axe stratégique, Ford renforce également son engagement envers les technologies hybrides. Ainsi, les versions hybrides remplaceront le SUV électrique annulé, et il est fort probable que les modèles F-Series Super Duty intègrent également cette technologie. Parmi les modèles attendus dans les prochaines années, on peut citer le Ford Ranger hybride rechargeable. Cette approche hybride permet à Ford de proposer une transition plus progressive vers l’électrification tout en répondant aux besoins des clients qui ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique.

Ford a aussi revu à la baisse sa part d’investissement dans la technologie électrique, passant de 40 % à 30 % de ses dépenses annuelles en capital. Cette décision fait écho aux pertes financières importantes que l’entreprise a subies dans le domaine des véhicules électriques, avec une perte de 1,3 milliard de dollars américains au premier trimestre 2024, soit une perte de plusieurs dizaines de milliers de dollars par voiture électrique vendue.

Cette situation a poussé Ford à ralentir la production de certains de ses modèles électriques phares, comme le F-150 Lightning et la Mustang Mach-E, tout en réajustant les prix pour rester compétitif.

La Mustang Mach-E n’est pas encore rentable

Un avenir incertain pour l’électrique, mais des ambitions intactes

Malgré ces ajustements, Ford reste déterminé à se positionner sur le marché des véhicules électriques. Le constructeur prévoit de lancer un modèle électrique à bas prix autour de 35 000 dollars en 2026, qui viendra s’ajouter à une gamme de véhicules commerciaux électriques, comme le fourgon E-Transit et les SUV électriques déjà existants. En Europe la déclinaison électrique du Ford Puma est aussi attendue.

Ford mise également sur l’amélioration de la technologie des batteries pour rendre ses véhicules électriques plus accessibles et compétitifs. La production de cellules de batteries commencera en 2025 au Tennessee, pour approvisionner l’usine d’assemblage de l’Ohio, où un nouveau fourgon électrique sera produit. Par ailleurs, la production de batteries à phosphate de fer lithium (LFP), offrant une autonomie accrue, débutera en 2026.