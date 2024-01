La Volkswagen Golf 2024 est révélée : voici les nouveautés

Volkswagen Golf 2024

Pour les 50 ans de la Volkswagen Golf, le timing n’a pas permis de présenter une nouvelle génération de la compacte allemande. Mais on se satisfera d’un restyling qui s’annonce complet, avec des évolutions techniques intéressantes. Alors pour ceux qui ne souhaitent pas basculer sur une ID.3 électrique, voici la Golf 2024 !

Les évolutions esthétiques de la Golf 8.5

Esthétiquement, la « Golf 8.5 » se démarque de la Golf 8 par des retouches cosmétiques très ciblées. A l’avant, les projecteurs à LED sont plus rectilignes. Ils peuvent profiter de la technologie IQ.LIGHT, qui éclaire jusqu’à 500 m devant la voiture. L’éclairage a aussi inspiré les designers, puisque la Golf est la première Volkswagen à recevoir un logo illuminé à l’avant ! Le Touareg avait eu droit au logo illuminé…mais à l’arrière. De nuit, ce VW éclairé complètera donc la barre transversale à LED qui est intégrée dans la calandre.

En partie basse, le bouclier avant est redessiné, que ce soit pour une Golf GTE ou une version standard. Dans les deux cas, l’objectif semble d’accentuer la largeur de la voiture, tout en affirmant sa personnalité. Si la version GTE dispose d’une très large prise d’air inférieure, les autres versions doivent composer avec une grille plus réduite, et agrémentée de quatre inserts couleur carrosserie.

L’avant d’une Golf standard, non GTE

Pour bénéficier des feux arrière 3D avec scénarios d’accueil et de départ personnalisables, il faudra cocher l’option IQ.LIGHT.

Volkswagen a enrichi la palette de teintes, avec pas moins de 11 propositions, ce qui est plus élevé que la moyenne. Les clients pourront opter pour l’une de ces quatre nouvelles teintes : Bleu Crystal Ice métallisé, Bleu anémone métallisé, Oyster Silver métallisé et Noir Grenadille métallisé.

Cinq nouveaux dessins de jantes alliage sont proposés, avec des dimensions jusqu’à 19″.

Autre nouveauté : la possibilité de cocher en option un toit noir, sur les Golf R Line, GTE et GTI.

Les feux arrière 3D à LED ne sont pas de série sur toutes les versions

Les nouveautés dans l’habitacle de la Golf 2024

Volkswagen a rectifié l’ergonomie de sa Golf 2024, qui avait déçu une partie de la clientèle avec des touches tactiles peu pratiques à l’usage.

La compacte reçoit aussi le système d’infodivertissement MIB4, affiché en standard sur un écran de 10,4″ avec le Ready 2 Discover, et en 12,9″ avec le système Discover. De son côté la dalle du « Digital Cockpit Pro » personnalisable fait aussi 10,2″.

Dès le premier niveau de finition, la dotation comprend de série la climatisation automatique, le volant multifonction, le régulateur de vitesse, le système d’aide au stationnement avant et arrière, le système de démarrage sans clé « Keyless Go », « App-Connect » Wireless, le digital cockpit, et le système d’info-divertissement de base. Il s’agira de la finition « Golf », secondée ensuite par une Golf Life mieux fournie : régulateur adaptatif, Wireless Charging, jantes alliage ( mais 16″ seulement ), éclairage périmétrique extérieur, pack chrome, éclairage d’ambiance intérieur tricolore, volant multifonction en cuir, et sièges confort avec appuis lombaires à l’avant.

Il faudra donc passer sur une Golf R Line ou Style pour passer en jantes 17″, et bénéficier du logo illuminé à l’avant.

Le grand écran de 12,9″ nécessite d’avoir coché l’option Discover

Quels changements sous le capot de la Golf restylée ?

Dès le lancement, la gamme de moteurs est complète avec 9 propositions. Bonne nouvelle, le petit 3 cylindres 1.0 TSI n’est plus de mise en entrée de gamme. Il est remplacé par une version dégonflée à 115 ch du nouveau 1.5 eTSI, avec hybridation légère. Un bloc 1.5 TSI Evo2 à cycle Miller également proposé avec 150 ch, et dans les deux cas avec une boite DSG à 7 rapports.

Le 1.5 TSI est également disponible sans hybridation légère, avec boite mécanique seulement, dans les deux niveaux de puissance de 115 et 150 ch.

En hybride rechargeable, le système évolue avec le remplacement du 1.4 TSI par ce nouveau moteur de 1,5 L sous le capot. La Golf eHybrid conserve sa puissance de 204 ch, alors que la version GTE pousse le curseur à 272 ch. Dans les deux cas, la nouvelle batterie de 19,7 kWh nets permet d’afficher une autonomie à plus de 100 km ! Autre gros avantage : une charge rapide de 50 kW, pratique pour les déplacements, qui n’était pas proposée jusqu’à présent. En courant alternatif, la charge passe de 3,6 kW à 11 kW, là encore ceux qui utilisent des bornes en ville apprécieront.

Désormais la Golf GTE est donc plus puissante que la Golf GTI, malgré la cure de puissance qui fait évoluer celle-ci de 245 à 265 ch. Il faudra sans doute attendre plus tard pour voir arriver la GTI Clubsport, ainsi que la Golf R.

Malgré les scandales des TDI truqués qui reviennent encore dans l’actualité, la Golf ne renonce pas à ses blocs TDI. On retrouve donc le 2.0 TDI en 115 et 150 ch, le premier en boite mécanique et le second en boite DSG.

Au final la Volkswagen Golf 2024 évolue donc dans le bon sens, sans faire de révolution mais en améliorant de nombreux éléments. Un mal nécessaire : cannibalisée en interne par les T-Roc et Tiguan, la Golf perd de sa superbe au niveau des chiffres de vente.

Les nouveaux projecteurs sont plus rectilignes

La Golf Style reste assez sage

Les changements sont moins visibles de 3/4 arrière

Un profil qui reste typiquement Golf