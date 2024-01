DS 7 Edition France : la meilleure affaire de la gamme ?

DS 7 Edition France

A une centaine d’exemplaires derrière la DS 4, le SUV DS 7 est un modèle incontournable de la marque premium française. Et pour célébrer une année 2024 qui s’annonce particulièrement riche dans notre pays, avec notamment les jeux olympiques de Paris, DS a voulu célébrer la France. En ressort une édition spéciale, le DS 7 Edition France, qui se place en second niveau de la gamme avec un niveau d’équipement enrichi. De quoi en faire la meilleure affaire de toute la gamme DS 7 ?

Comment se positionne l’Edition France ?

DS a donc placé son édition spéciale juste après l’entrée de gamme Bastille, et avant la finition Performance Line+. Elle remplace tout simplement la finition Performance Line : c’est ainsi qu’elle conserve logiquement les Jantes alliage 19’’ Silverstone, les barres de toit noir brillant, la calandre et les DS WIngs noirs, la signature lumineuse DS LIGHT VEIL…Extérieurement elle reçoit aussi les badges spécifiques Edition France qui mettent en avant la signature bleu blanc rouge. Produite en Alsace dans l’usine Stellantis de Mulhouse depuis son lancement, la DS 7 est un vrai produit made in France.

L’équipement est également complet dans l’habitacle avec de série : Hayon motorisé avec accès bras chargés, Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, Conduite semi-autonome de niveau 2, DS DRIVE ASSIST, DS IRIS SYSTEM avec Navigation 3D Connectée et ChatGPT, Intérieur Alcantara® Noir profond et sièges en Alcantara® Noir Profond avec Toile DS, et Pédalier et repose-pied aluminium. Les versions hybrides rechargeables sont également dotées des projecteurs DS PIXEL LED VISION 3.0.

La teinte Bleu Saphir est livrée en série, mais les acheteurs pourront opter en option pour 4 autres teintes : gris titane, Cristal Pearl, noir perla nera, et gris laqué. Il reste possible de personnaliser l’extérieur, avec des jantes 19″ Edinburgh. Mis à part ces éléments, seules deux options sont proposées au configurateur DS : le pack confort et l’attelage escamotable.

Trois motorisations sont proposées au catalogue : le bloc diesel de 130 ch, et les deux motorisations hybrides rechargeables en 225 et 300 ch avec transmission intégrale. Les tarifs se situent à mi-chemin entre Bastille et Performance Line +, à partir de 46400 euros en diesel et de 56200 euros en diesel.

Globalement l’offre est donc intéressante, et devrait logiquement représenter un belle part des DS 7 vendus dans les prochains mois !

BlueHDi 130 Automatique : 46 400 euros

E-TENSE 225 : 56 200 euros

E-TENSE 4×4 300 : 62 400 euros

Des badges spécifiques sont apposés sur les portes avant

Le look est emprunté à la version Performance Line