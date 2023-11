Voici sans aucun doute le plus gros défaut des hybrides rechargeables

La Renault Mégane E-TECH hybride rechargeable

Oui, les voitures hybrides rechargeables ont des défauts. Parfois rédhibitoires mêmes, et voici celui qui nous semble le plus gênant au quotidien.

Une petite charge mais infiniment longue

Les voitures hybrides rechargeables cumulent plusieurs inconvénients : elles sont plus lourdes que les voitures thermiques, plus chères, et n’offrent qu’une autonomie en tout électrique limitée à quelques dizaines de kilomètres.

Mais ces défauts ne sont finalement pas les plus gênants au quotidien. Le plus gros défaut selon nous, vient de la puissance limitée du chargeur embarquée, qui tourne généralement autour de 3 kWh.

Et cette limite vient justement réduire la possibilité de charger régulièrement et rapidement dès qu’on stationne en ville. Il est souvent reproché dans des études aux utilisateurs de voitures hybrides rechargeables de ne pas les charger régulièrement, et de surconsommer par rapport à la consommation homologuée officiellement.

Mais il suffit d’utiliser des hybrides rechargeables pour comprendre que les personnes à blâmer ne sont pas les conducteurs, mais les constructeurs !

Prenons l’exemple de modèles comme la Golf GTE, ou sa cousine A3 40 TFSIe. Les dernières générations embarquent une batterie de 13 kWh, qui permet de rouler en électrique jusqu’à 67 km ( théoriquement ). Selon votre consommation en ville, le matin par exemple avec un habitacle froid et les feux de croisement, la conso va rapidement tourner à 25 kWh. Il sera difficile de faire sa soixantaine de kilomètres.

Et quand une électrique digne de ce nom pourra se charger sur une borne rapide avec des niveaux de l’ordre de 135 kWh, vous allez alors plafonner à moins de 3 kWh sur une borne publique. Résultat des courses : il vous faudra 4h30 de charge pour récupérer quelques dizaines de kilomètres. Un temps de charge très long, qui nécessite une immobilisation de plus d’une demi-journée.

L’autre inconvénient de ce temps de charge ralenti est la facturation : les bornes de charges publiques situées en ville vous facturent au kWh, mais aussi à l’heure, voire à la minute ! Une électrique qui pourra tirer 22 kWh sur la même borne pourra donc récupérer l’équivalent de vos 13 kWh bien plus vite. En clair : le kWh vous reviendra donc plus cher sur une hybride rechargeable que sur une électrique.

Cette contrainte de temps et cette tarification nuisent donc à l’utilisation en tout électrique des hybrides rechargeables. Certains constructeurs commencent à installer des chargeurs embarqués plus puissants sur leurs modèles PHEV….Il était temps !

Pour utiliser au mieux ce type de modèle, il faut donc disposer d’une borne de recharge à domicile, ou au travail, ou les deux. Une prise renforcée peut aussi suffire lors d’une charge nocturne. Mais si ce n’est pas votre cas, autant oublier à l’achat ce type de technologie.