Le retour de la Renault Twingo en électrique : coup de folie ?

Badgée Renault, le concept car Legend est présenté par Ampère, et immatriculé Twingo. Vous suivez ?

Ampere est présentée comme une entreprise autonome du groupe Renault, qui va développer, concevoir, fabriquer et commercialiser des voitures particulières Renault, en Europe. La stratégie d’Ampere est de s’imposer rapidement sur les segments B et C des voitures électriques, appelés à représenter 75 % du marché en 2030. Et en plus des Renault déjà présentes dans la gamme ou annoncées, voici un concept qui nous annonce le retour de la Twingo, ni plus ni moins !

Un prix de départ de 20000 euros seulement

Alors que la future Renault 5 électrique est attendue autour de 25000 euros, la nouvelle Twingo électrique ferait baisser le ticket d’entrée à 20000 euros seulement. Un tarif, avant les aides de l’état comme le bonus écologique. Ce futur modèle devrait ainsi être proposé en location à moins de 100 euros par mois, et ce à son arrivée sur le marché, en 2026.

Ce nouveau concept car intitulé Legend préfigure donc la quatrième génération de la Renault Twingo, qui vient tout juste de fêter son trentième anniversaire.

Techniquement, elle sera basée sur la plateforme AmpR Small, qui correspond à la plate-forme CMF-B EV.

La consommation est annoncée à seulement 10 kWh/100 km : ce qui implique non seulement un aérodynamisme au top, mais aussi un poids raisonnable. Pour réduire son poids et son prix d’accès, cette Twingo 2026 va logiquement proposer des packs de batterie de taille réduite. En même temps une citadine électrique qui n’est pas destinée à parcourir de grands trajets n’a pas forcément besoin d’afficher une autonomie de 400 km…

Ces batteries seraient de technologie LFP, contrairement à la R5 qui utilisera des batteries NMC. Autre différence entre les deux modèles : le made in France. La Twingo ne sera pas produite à ElectriCity à Douai, mais sans doute en Slovénie.

Esthétiquement, ce concept car nous montre la tendance attendue pour le design : l’équipe de Gilles Vidal poursuit sur sa lancée de rétro-design. La Twingo 4 semble donc plus que largement inspirée de la toute première Twingo, que ce soit pour la face avant et le traitement des flancs. Elle s’en démarque par la présence de portes arrière, la clientèle n’étant plus portée sur les citadines trois portes.

A l’avant les projecteurs en demi-cercles sont constituées d’un trait à LED : la démarche rappelle l’actuelle Fiat 500 électrique.

Plus longue, dotée d’une carrosserie cinq portes, la Twingo 2026 utilise aussi des roues de plus grand diamètre que son aïeule.

Le concept car de la Renault Twingo _ Legend

Deux ans sans Twingo

Renault va devoir se passer de premier prix pendant deux ans : l’actuelle Twingo sera en effet arrêtée au printemps 2024, soit deux ans avant l’arrivée de cette nouvelle génération.

Ampère souhaite arriver à une parité de tarifs entre les voitures thermiques ( même hybrides ) et les voitures électriques en 2027-2028. Ce qui sera sans doute le cas pour la catégorie C seulement : du côté des citadines, la Twingo sera exclusivement proposée en électrique, comme la future R5.

Le concept car de la Renault Twingo _ Legend

Le concept car de la Renault Twingo _ Legend