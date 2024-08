Pièces BMW M Performance Parts pour la nouvelle BMW M5

La dernière génération de la BMW M5 a récemment été dévoilée, et malgré les attentes élevées, l’accueil des clients et de certains médias a été plutôt tiède. Les critiques se sont concentrées sur son design jugé trop lourd et visuellement encombrant, en dépit des jantes imposantes de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière. Avec un poids à vide de 2435 kg, la nouvelle M5 est la plus lourde de l’histoire de ce modèle, du fait de la présence d’un système hybride rechargeable. C’est aussi la plus grande, puisqu’elle mesure plus de 5 m de long…

Un hybride puissant mais lourd

Le cœur de la nouvelle BMW M5 est une motorisation hybride plug-in basée sur un V8 biturbo de 4,4 litres, délivrant une puissance combinée de 727 chevaux et un couple de 1000 Nm. Cependant, cette puissance impressionnante n’est pleinement disponible que lorsque la batterie de traction de 22,1 kWh (dont 18,6 kWh utilisables) est entièrement chargée. En mode électrique, la M5 peut parcourir jusqu’à 69 km selon le cycle WLTP. Si la batterie est déchargée, seul le moteur V8 est sollicité, offrant une puissance réduite de 585 chevaux, contre 600 chevaux pour la génération précédente et même 635 chevaux pour la M5 CS.

Les performances de la nouvelle M5 montrent une légère diminution par rapport à sa devancière : le 0 à 100 km/h est accompli en 3,5 secondes, soit 0,1 seconde de plus. La vitesse maximale atteint 305 km/h avec le pack optionnel M Driver’s Package. En Allemagne, la nouvelle BMW M5 est proposée à partir de 144 000 euros.

Pièces BMW M Performance Parts pour la nouvelle BMW M5

Améliorations esthétiques avec BMW M Performance Parts

Pour pallier les critiques concernant son apparence, BMW propose un ensemble de pièces BMW M Performance. Ces améliorations visent à affiner et à dynamiser l’esthétique de la M5. Parmi les éléments disponibles, on trouve un kit aérodynamique en fibre de carbone comprenant un splitter avant en deux parties, un diffuseur arrière plus développé, un nouvel aileron de coffre, des bas de caisse élargis, de nouveaux boîtiers de rétroviseurs et une nouvelle antenne en forme d’aileron sur le toit.

Le catalogue BMW M Performance propose également des embouts d’échappement en carbone et titane, des autocollants décoratifs Frozen Black pour les flancs, un nouveau design de jantes, un bouchon de réservoir en fibre de carbone, des tapis de sol personnalisés avec surpiqûres contrastées, des housses de pneus marquées BMW, un élégant étui en cuir pour les clés et d’autres accessoires divers.

L’avenir de la M5

La gamme BMW M5 ne s’arrêtera pas là. Un modèle break, la M5 Touring, est prévu pour être lancé prochainement. De nouvelles versions encore plus performantes comme la M5 Competition et la M5 CS pourraient aussi voir le jour, avec plus de puissance et une sportivité encore plus affûtée.

Pièces BMW M Performance Parts pour la nouvelle BMW M5

Pièces BMW M Performance Parts pour la nouvelle BMW M5

Pièces BMW M Performance Parts pour la nouvelle BMW M5