Voici la première BMW M5 qui se recharge

La nouvelle BMW M5 2024

BMW vient de révéler la toute nouvelle M5, une révolution qui marque une première historique pour cette emblématique berline haute performance. Pour la première fois, la M5 intègre une technologie hybride rechargeable, fusionnant puissance et efficience écologique sans compromettre ses performances légendaires.

Le passage à l’hybridation rechargeable

La grande nouveauté de cette septième génération réside dans son groupe motopropulseur hybride M. La nouvelle M5 marie un moteur V8 de 4,4 litres doté de la technologie M TwinPower Turbo à un moteur électrique de cinquième génération. Ensemble, ils délivrent une puissance combinée de 727 ch et un couple maximal de 1 000 Nm, faisant de cette M5 la plus puissante jamais produite. Grâce à cette motorisation, la M5 atteint les 100 km/h en seulement 3,5 secondes. En mode tout électrique, elle peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h et parcourir jusqu’à 69 km sans aucune émission.

La recharge de la batterie lithium-ion de 18,6 kWh peut être effectuée en seulement 3h15 grâce à l’unité de charge combinée.

Cette motorisation n’est pas une surprise, puisqu’elle avait été lancée sur le SUV BMW XM ( lire notre essai du BMW XM ). Elle permet à la M5 d’échapper pour l’instant au bonus écologique, avec des rejets de Co2 contenus sous les 40 g ! BMW est ainsi parvenu à proposer des performances élevées, tout en réduisant au maximum les rejets…en utilisation classique, et en rechargeant. Les cycles d’homologation devraient changer dès 2025 et ne plus autant favoriser les voitures PHEV.

Le châssis de la nouvelle BMW M5, basé sur celui de la Série 5 avec des composants spécifiques M, garantit une dynamique de conduite exceptionnelle. La transmission intégrale M xDrive optimisée et la suspension adaptative M permettent de combiner une maniabilité précise avec un confort optimal. Pour la première fois, la M5 est équipée de la direction intégrale active, améliorant la stabilité à haute vitesse et la maniabilité à basse vitesse.

La nouvelle BMW M5 2024

Un design musclé

La nouvelle BMW M5 se distingue par des dimensions plus généreuses et un design affirmé. La largeur accrue de 75 mm à l’avant et de 48 mm à l’arrière par rapport à la Série 5 Berline classique confère à la M5 une assise imposante sur la route. Les passages de roues élargis et les lignes marquées au-dessus des roues arrière accentuent son caractère sportif. Le design monolithique et les surfaces peintes prédominantes donnent à cette nouvelle version une présence imposante.

Pour l’instant, BMW s’est contenté de nous présenté la M5 en carrosserie berline, mais une M5 Touring est également prévue et devrait suivre dans les prochaines semaines.

La nouvelle BMW M5 2024

Plus technologique que jamais

À l’intérieur, la BMW M5 offre un mélange parfait entre sportivité et confort. L’écran BMW Curved Display orienté vers le conducteur, associé à l’assistant personnel BMW et au M Drive Professional, permet une personnalisation poussée de l’expérience de conduite. Les sièges multifonctions M, le toit panoramique vitré et l’éclairage d’ambiance créent une atmosphère luxueuse et sportive. Les systèmes d’aide à la conduite et de stationnement automatisés, tels que le Parking Assistant Professional, augmentent encore le confort et la sécurité au quotidien, même si ce ne sont pas les principaux arguments de vente d’une M5 !

L’intérieur de la nouvelle BMW M5

Présentation à Goodwood

Avec cette nouvelle génération, BMW redéfinit la notion de berline haute performance. La M5 hybride rechargeable s’adresse à une clientèle à la recherche d’une voiture à la fois puissante, écologique et polyvalente. Disponible à partir de 159 000 euros, elle se positionne comme un choix incontournable pour les amateurs de performance qui ne veulent pas offrir un malus écologique à l’état. La première mondiale de cette nouvelle BMW M5 aura lieu au Goodwood Festival of Speed en juillet 2024.

La nouvelle BMW M5 2024

