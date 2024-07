La Volkswagen Golf R 2024 veut égaler l’Audi S3

Volkswagen Golf R Black Edition 2024

Volkswagen dévoilé les dernières versions de la Golf 8 restylée, la Golf R et la Golf R SW. Ces nouveaux modèles offrent des performances accrues et un équipement exclusif, avec une puissance qui passe à 333 ch, soit l’équivalent de la nouvelle Audi S3 !

Les nouveautés esthétiques

Les nouvelles Golf R et R SW, basées sur la huitième génération de la Golf, arborent un design modernisé avec une face avant redessinée, des phares LED Plus et des jantes forgées « Warmenau » de 19 pouces en option. Ces améliorations apportent une touche de sportivité et de modernité, qui ne vont toutefois pas vraiment donner un coup de vieux à la version sortante.

La Golf R Black Edition, avec ses badges noirs, ses jantes de 19 pouces et ses phares LED matrix assombris, cible clairement une clientèle à la recherche d’exclusivité. Bien que ce design sombre et sophistiqué soit attrayant, il ne modifie pas les performances du véhicule. Cette édition spéciale offre surtout un choix esthétique distinctif pour les amateurs de style.

Volkswagen Golf R Black Edition 2024

L’IA à bord

Volkswagen met en avant son nouveau système d’infodivertissement avec un écran de 32,8 cm et l’assistant vocal IDA, basé sur « ChatGPT ». Cette intégration d’une IA avancée est séduisante, mais il reste à voir si elle répondra aux attentes des utilisateurs à long terme. Les précédents gadgets technologiques ont parfois déçu, et il est important que ces innovations soient véritablement utiles et durables.

Hausse de puissance

Avec un moteur turbo de 2,0 litres et une transmission intégrale 4MOTION, les nouvelles Golf R offrent une puissance impressionnante de 333 ch et un couple de 420 Nm. Le même niveau de puissance que la dernière S3, distribué également aux quatre roues avec la transmission intégrale.

Le pack R-Performance permet d’atteindre une vitesse maximale de 270 km/h. Une vitesse de pointe qui ne servira qu’aux allemands sur autobahn, ou à ceux qui pratiquent parfois une sortie circuit.

Le système de contrôle adaptatif du châssis (DCC) promet un confort de conduite optimal en s’adaptant aux conditions de la route. Cette technologie complexe peut cependant entraîner des coûts de maintenance plus élevés. Il est donc crucial que les conducteurs évaluent l’importance de ces technologies en fonction de leurs besoins réels.

En Allemagne, les prix débuteront à 53795 euros pour la berline et à 55065 euros pour la carrosserie SW. La version Black Edition est annoncée de son côté à 58440 euros.

Volkswagen Golf R 2024

Volkswagen Golf R 2024

Volkswagen Golf R SW 2024