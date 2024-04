L’Audi S3 restylée se rapproche-t-elle de la RS3 ?

Audi S3 restylée

Audi lève enfin le voile sur la nouvelle S3 restylée, quelques semaines après que la nouvelle A3 restylée ait été présentée.

333 ch : une puissance suffisante ?

Avant le restyling, la S3 de cette génération développait une puissance de 310 ch. La hausse de puissance n’est pas inintéressante, avec 23 ch et 20 Nm de plus. Le 2.0 TFSI développe ainsi 333 ch, soit le même niveau de puissance…que la dernière Volkswagen Golf R restylée.

De quoi afficher des performances intéressantes, avec seulement 4,7 secondes pour le 0 à 100 km/h. Avec un turbocompresseur préchargé, le couple maximal est constant de 2 100 à 5 500 tr/min.

A titre de comparaison, la dernière RS3 Performance avec son 5 cylindres 2.5 TFSI de 407 ch réalise un temps de seulement 3,8 s au 0 à 100 km/h. La S3 ne peut donc pas rivaliser, malgré cette petite cure de puissance.

De son côté la boîte S tronic à 7 rapports peut encaisser plus de couple au démarrage, et voit aussi son temps de passage ses rapports en pleine charge devenir deux fois plus rapide ! Autre nouveauté qui devrait apporter un surcroit de dynamisme : une transmission Quattro à répartiteur de couple, comme sur la RS3.

Les disques de freins ventilés ont aussi été agrandis avec 357 mm de diamètre et 34 mm d’épaisseur.

Les changements esthétiques de la S3 restylée

Esthétiquement, sans surprise la S3 restylée bénéficie des mêmes changements que la versions standard. A l’avant, la nouvelle calandre change de forme, et perd également son entourage chromé ou noir selon la configuration. Les blocs optiques conservent leur dessin, mais se distinguent par une nouvelle signature lumineuse en partie supérieure. Avec les Matrix LED, il devient possible de sélectionner une signature lumineuse parmi quatre possibilités.

Sur ces images, ce qui frappe encore plus c’est la nouvelle teinte gris daytona mat, accompagnée de nouvelles jantes alliage en 18″ et 19″.

A l’arrière, les feux sont légèrement modifiés dans leur partie intérieure, avec un revêtement plus sombre. On retrouve les quatre sorties d’échappement typiques de la S3, avec la possibilité d’opter en option pour un silencieux en titane.

Dans l’habitacle, les modifications sont légères et concernent les contre-portes, l’éclairage d’ambiance ou encore les aérateurs !

C’est donc au volant que cette nouvelle S3 devrait surtout faire la différence avec le modèle sortant. Audi n’a pas encore communiqué les prix, qui seront une fois encore pénalisés largement par un malus écologique 2024 très sévère.

