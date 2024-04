A moins de 15000 euros, la Citroën C3 veut défier la Dacia Sandero

La Citroën C3 arrive bientôt en hybride

Jusqu’à présent, la nouvelle Citroën ë-C3 était exclusivement électrique. Mais l’offre arrive en thermique, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent plus de polyvalence, mais aussi des prix plus attractifs. Citroën attaque littéralement Dacia avec un premier prix à seulement 14900 euros pour sa C3 thermique, ce qui devrait faire mouche sur le marché européen…

Une nouvelle offre essence pour la C3 2024

En entrée de gamme, la Citroën C3 sera proposée avec le 3 cylindres 1.2 Puretech et une puissance de 100 ch. C’est mieux que le modèle sortant, qui se contentait de 83 ch pour le premier prix, et sans turbo…

Autre point positif : l’adoption d’une chaine de distribution qui devrait régler les problèmes de fiabilité de courroie connus jusqu’à présent sur le 3 cylindres d’origine PSA.

Cette motorisation Puretech 100 ch est proposée en boite manuelle à 6 rapports, avec des émissions de CO2 situées à 126 g en finition You, et à 127 g en finition Max. Les acheteurs auront donc un malus écologique à payer qui ira de 230 à 240 euros. Pas de quoi dissuader les acheteurs pour un prix de base de 14900 euros en finition You. A comparer au prix de 23300 euros en électrique, qui peut être ramené à 19300 euros avec le bonus écologique de 4000 euros.

A moins de 15000 euros, l’équipement comprend de nombreux éléments en série : climatisation manuelle, régulateur de vitesse, Active Safety Brake, affichage tête haute Citroën Head Up Display, éclairage automatique, aide au stationnement arrière, et la Smartphone Station pour l’info-divertissement. Si on compare avec la Dacia Sandero, il faut prendre une version Expression Tce 90 pour avoir un équivalent ( malgré 10 ch de moins ). Et surprise : à 15000 euros, la Sandero est 100 euros plus cher que la petite Citroën.

Citroën frappe donc fort au niveau des tarifs, la marque devient nettement plus abordable que Peugeot, ce qui fait partie des plans de Stellantis.

En finition Max, le prix de la nouvelle C3 Puretech 100 grimpe à 19200 euros ( contre 27800 euros pour la version électrique, avant déduction du bonus ). Mais ce n’est pas tout : Citroën proposera également une version hybride !

Une C3 hybride bientôt au catalogue

Celle-ci reprend le 3 cylindres de 100 ch, mais qui est couplé à la fameuse boîte de vitesses électrifiée ë-DCS6 à double embrayage. Cette boite intègre un petit moteur électrique de 21 kW, qui permettra de rouler en électrique.

Cette motorisation devrait permettre de faire baisser la consommation et les émissions de CO2 d’au moins une quinzaine de grammes : adieu malus ! En revanche le prix est forcément conséquent, l’hybridation 48V devrait être facturée autour de 2000 euros par rapport à la motorisation Puretech 100 BVM6. Elle n’est pas encore affichée au catalogue, mais cela ne devrait pas tarder.

La gamme de la nouvelle Citroën ë-C3 s’enrichira encore avec l’arrivée d’une version électrique moins chère, annoncée à 19900 euros avant déduction du bonus écologique.