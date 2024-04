Voici le nouveau Renault Captur en version de base Evolution

Le Renault Captur dans sa version de base Evolution

Renault n’aura pas tardé à ouvrir les carnets de commande de son nouveau Renault Captur. Une semaine après la présentation, le SUV du segment B est déjà au configurateur Renault ! Nous pouvons donc enfin découvrir le look et le contenu de la version de base Evolution, la seule finition qui n’avait pas encore été présentée en photos.

Prix de départ à 24900 euros

Cette version de base voit son prix démarrer à 24900 euros avec la motorisation TCe 90 à boite mécanique. Seul petit hic : elle n’arrivera qu’ultérieurement ! Ne vous étonnez donc pas si vous configurez un Captur Evolution 2024 avec un prix de départ de 25300 euros…

A ce tarif, vous aurez droit à la motorisation TCe 100 ch à bi-carburation GPL. L’écart de prix de 400 euros reste raisonnable pour ceux qui voudraient réduire leur budget carburant !

Extérieur : La présentation doit se contenter de jantes en tôle 17″ avec enjoliveurs, et l’option jantes alliage est malheureusement fermée…Il faudra donc acheter des jantes dans un second temps si c’est l’équipement qui vous fait défaut. Du côté des peintures, le rouge flamme métallisé est gratuit, ce qui est toujours sympathique de ne pas payer ce type de peintures. Les autres teintes sont facturées 600 euros, et les combinaisons avec un toit dans une autre teinte sont aussi proposées sur cette finition pour 1000 euros. De quoi effacer le côté « entrée de gamme ».

L’esthétique comprend aussi l’éclairage avant et arrière full LED, et l’antenne arrière requin.

Le Renault Captur dans sa version de base Evolution

Intérieur : dans l’habitacle, le Captur Evolution présente plutôt bien puisqu’il conserve l’instrumentation numérique de 7″ et un écran central de 10,4″. En revanche la climatisation est manuelle, et la carte mains libres ne sera proposée que sur la motorisation E-TECH 145. Il faudra aussi se contenter d’une sellerie tissu, et d’un frein de parking manuel. Ce que certains apprécieront sans doute !

Les équipements de sécurité sont tout de même présents, car rendus obligatoires par les nouvelles normes européennes qui arrivent cet été. Radars de recul, allumage automatique des feux, assistant maintien de voie, alerte de sortie de voie, freinage actif d’urgence, reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse, E-Call, alerte de distance de sécurité : en dehors des radars avant et du régulateur adaptatif, tout est là.

Options : Renault propose très peu d’options sur cette finition. En dehors de la peinture, les acheteurs pourront cocher le pack navigation à 1000 euros, ou la roue de secours temporaire à 200 euros.

L’intérieur du Renault Captur Evolution 2024

Le Captur Evolution face au Peugeot 2008

Chez Peugeot le 2008 Active de base est bien plus cher, à 26700 euros. A ce prix l’équipement comprend toutefois la climatisation automatique et les rétroviseurs rabattables électriquement. Pas de quoi justifier l’écart de prix de 1400 euros, d’autant que le Puretech 100 ne permet pas de faire de plein en GPL…

Ce Captur Evolution d’entrée de gamme est donc bien placé, dommage qu’il ne soit pas possible d’activer des options comme les jantes alliage ou la climatisation manuelle. Renault pousse ainsi à passer sur une version Techno, vendue 27900 euros avec cette motorisation Tce 100…