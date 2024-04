Alfa Romeo Milano : le 2008 italien mise sur le premium

Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo lance son troisième SUV : le Milano. Ce premier SUV Alfa pour le segment B est un cousin évidemment très proche techniquement des Peugeot 2008, Jeep Avenger et Fiat 600, entres autres ! Alors qu’apporte-t-il vraiment de plus par rapport à ses cousins ?

Jusqu’à 240 ch en électrique

Au sein de Stellantis, Alfa Romeo doit se positionner comme une marque premium, au-dessus de Peugeot. Et si la plate-forme est la même qu’un 2008, les niveaux de puissance du nouveau Milano Elettrica ( électrique donc ) vont plus loin. En plus du moteur de 156 ch, le Milano pourra ainsi être commandé avec un niveau de puissance de 240 ch, exclusivement sur la version haut de gamme Veloce. Dans le groupe franco-italien, l’Alfa ne sera pas le seul à disposer de ce bloc, également au programme sur l’Abarth 600e.

Ce Milano Veloce sera sportif, avec des voies élargies avec barres antiroulis spécifiques à l’avant et à l’arrière, un différentiel mécanique autobloquant, un rapport de direction plus direct, des jantes 20″, des suspensions sportives et un freinage revu.

Pas de nouveauté pour la batterie, qui sera celle de 54 kWh. Elle offrira ainsi jusqu’à 410 km d’autonomie, dans la moyenne du segment.

Alfa prévoit aussi une version hybride, avec le moteur hybride 48-V VGT de 136 ch déjà bien répandu sur de nombreux modèles Stellantis, de l’Opel Astra au Peugeot 3008. Par rapport au 2008, le Milano apportera un petit plus : une variante Q4 à transmission intégrale. Celle-ci sera aussi proposée sur le Jeep Avenger 4xe. ( lire notre essai du Jeep Avenger e-Hybrid )

Alfa Romeo Milano

Un format compact

Avec seulement 4,17 m de long, le Milano sera très compact et donc bien plus petit qu’un 2008. Ce qui devrait donc limiter l’habitabilité arrière, et laisser une belle marge au Tonale qui mesure près de 4,53 m.

Le style est signé par le Centro Stile Alfa Romeo, qui a su créer un modèle qui se démarque à la fois de ses grands frères mais aussi de ses cousins. A l’avant, les blocs optiques adaptatifs Full Led Matrix présentent une signature lumineuse avec quatre traits horizontaux. La calandre Alfa caractéristique est habillée d’une grille métallique à l’ancienne, avec le nom de la marque italienne.

Les flancs sont épurés et galbés, avec des poignées de portes arrière cachées dans les montants. Il sera également possible de personnaliser le design avec des teintes bi-ton, comme sur ce modèle de présentation.

A l’intérieur du Milano, on espère que la qualité de finition sera au diapason ! Sur ces images on peut découvrir les sièges sport Sabelt de cette version haut de gamme, et la planche de bord au dessin assez classique mais qui semble bien agencée.

Des prix à partir de 31000 euros

Les acheteurs n’auront pas besoin d’attendre très longtemps : les commandes seront ouvertes dès le 25 avril, avec une version de lancement Milano Speciale, en électrique 156 ch et hybride 136 ch. Pour la motorisation électrique de 240 ch, il faudra sans doute attendre quelques mois.

Nous connaissons déjà les prix de départ : 31000 euros pour un Milano Speciale hybrida, et 40500 euros pour la version Speciale Elettrica. Il faudra donc voir si le niveau d’équipement de cette série de lancement mérite le détour avant de se prononcer sur le placement prix, qui semble correct. Alfa Romeo disposera en tout cas d’un modèle d’entrée de gamme attractif et séduisant, qui devrait largement participer à augmenter ses volumes de vente.

La face avant du nouveau Milano

Les feux arrière du nouveau Milano

La partie arrière se démarque de la concurrence

La planche de bord du Milano

Les sièges avant du Milano

Les compteurs du Milano

Le coffre affiche 400 litres d’autonomie

Le Milano Veloce