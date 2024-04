L’Opel Frontera se dévoile : ce nouveau SUV a de solides arguments

L’Opel Frontera se dévoile

Opel se transforme, avec l’arrivée d’un nouveau SUV : le Frontera. Ce modèle viendra remplacer le Crossland, qui n’a jamais convaincu les foules en dehors de nombreux retraités…Avec un Frontera plus tendance, plus spacieux et disponible en électrique, Opel compte bien disposer d’un nouveau best-seller en puissance.

Une stratégie multi-énergies

Ce nouveau crossover sera bien entendu électrique, étant donné qu’Opel doit devenir l’une des premières marques 100 % électriques de Stellantis. Mais les réfractaires au tout électrique ne seront pas exclus, et pourront se tourner vers des motorisations hybrides 48V. Il s’agira certainement de la variante 136 ch avec boite électrifiée e-DCS6.

Techniquement ce SUV Opel ne repose pas sur la même plate-forme que le Peugeot 2008, mais sur la plate-forme Smart Car déjà utilisée par la nouvelle Citroën ë-C3. De quoi réaliser des économies, pour proposer un prix plus compétitif pour le client. Le Frontera est ainsi un cousin de la future génération de C3 Aircross qui sera également dévoilée cette année.

Esthétiquement, le style de ce nouveau SUV joue la carte de la robustesse avec un style baroudeur assumé. Long capot plat et haut, barres de toit, éléments de protection pour les soubassements : tout y est ! La face avant reprend sans surprise l’Opel ViZor avec le nouveau logo de la marque. Les phares Eco LED et non Matrix LED disposent tout de même de l’éclairage automatique.

Le design est également soigné avec un toit noir qui contraste avec la caisse orange métallisé.

Du volume et des équipements

L’habitacle permettra d’accueillir 5 personnes, et la capacité du coffre est déjà annoncée à 460 litres. La photo de la planche de bord Pure Panel a aussi été diffusée, et nous montre ses deux écrans embarqués de 10″ chacun. Le smartphone disposera d’un chargeur à induction réfrigéré, pour éviter la surchauffe de ce type de charge.

Ce tableau de bord est d’ailleurs très différent de celui des modèles Opel actuels, avec un style plus moderne : il était temps.

A l’avant, les passagers profiteront de sièges avec la fonction brevetée Intelli-Seat qui devrait « soulager la pression sur le coccyx » ! De quoi tenter de conserver la clientèle de retraités qui voudront changer leur Crossland.

Ce nouveau Frontera arrivera sur le marché à l’automne 2024, et devrait viser directement un certain Dacia Duster ! Une star du marché français, mais aussi européen. Les prix sont attendus comme compétitifs, et pourraient ainsi débuter autour de 22000 euros.

L’Opel Frontera se démarque nettement du Crossland

