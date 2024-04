Le prix de la Dacia Spring 2024 est-il trop cher sans le bonus ?

La nouvelle Spring 2024

La Dacia Spring restylée sera bientôt disponible à la commande. Pour faire patienter les acheteurs, la marque roumaine nous dévoile déjà ses tarifs, qui sont sous la barre des 20000 euros avec la motorisation la plus puissante de 65 ch. Le prix de la Dacia Spring 2024 est-il trop cher maintenant qu’elle est privée de bonus écologique en France ?

Des prix contenus, mais une absence de bonus

Pour sa nouvelle Spring, Dacia n’a retenu que la motorisation de 65 ch et a supprimé le petit moteur de 45 ch. Deux niveaux de finition sont proposés : Expression et Extreme. Dacia a donc supprimé la version d’entrée de gamme Essential 45 ch, ce qui constitue une petite montée en gamme.

A 18900 euros, la Dacia Spring Expression comporte en série les équipements suivants : Media Control, climatisation manuelle, vitres avant électriques, roues en tôle 15″, tableau de bord digital 7″, connexion bluetooth, ports USB, freinage automatique d’urgence (urbain/péri-urbain avec détection

véhicules, piétons, cyclistes et motos), reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, aide au parking arrière, signal d’arrêt d’urgence, alerte de changement de voie, aide au maintien dans la voie, système de surveillance de l’attention du conducteur et appel d’urgence.

A 19900 euros, la Spring Extreme ajoute le système Media Nav Live avec écran tactile 10″, Apple CarPlayTM et Android AutoTM sans fil, et navigation connectée pendant 8 ans, ainsi qu’une présentation plus pimpante à l’extérieur.

Une Spring en difficulté face à la ë-C3

Désormais privée de bonus écologique du fait de sa production en Chine, la Dacia Spring restylée a beau présenter des tarifs inférieurs à ce qu’ils étaient en 2023, le bilan financier est tendu face à la concurrence. Arrivée au catalogue depuis peu de temps, la nouvelle Citroën ë-C3 est affichée à 23300 euros : un prix nettement supérieur à la Spring, mais avant bonus ! La version de base You tombe ainsi à 19300 euros avec le bonus de 4000 euros, voire à 16300 euros avec le bonus de 7000 euros ( sous conditions de revenus ). Et ses prestations sont supérieures, avec une puissance de 113 ch et une autonomie de 320 km.

Face à elle la Spring se contente de 225 km, ce qui reste en soi suffisant au quotidien pour une voiture dédiée à un usage urbain. Nettement plus petite et plus légère, la Spring communique désormais sur son poids inférieur à la tonne, et sur sa consommation. Son rapport prix-prestations est donc correct mais dépassé par celui d’une ë-C3, qui bénéficie du bonus. Le match est sans appel !

Pour ceux qui voudraient malgré tout commander cette Dacia made in China, les premières livraisons commenceront en septembre prochain.