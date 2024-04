Dacia Sandero Journey : la plus belle version de la gamme

Dacia Sandero Journey

A l’occasion de la mise à jour de la Sandero avec l’arrivée des nouvelles normes GSR2, Dacia a ajouté au catalogue une finition Journey inédite. Ceux qui ne veulent pas forcément du look Stepway Extreme peuvent désormais se tourner vers cette nouvelle Dacia Sandero Journey, affichée au catalogue à partir de 16000 euros. En voici les détails…

Quel équipement pour la Dacia Sandero Journey ?

Juste au-dessus de la finition Expression, la Sandero Journey profite d’une plus belle présentation avec des jantes alliage 16″ diamantées Randia de série, une antenne arrière requin et les rétroviseurs extérieurs Noir Nacré. L’intérieur profite de tapis de sol textile et seuils de porte avants.

Mais ce n’est pas tout avec la carte main libre, la climatisation régulée, une caméra de recul, le détecteur le compartimentage du coffre et un support smartphone amovible.

L’écart est seulement de 1000 euros avec la finition intermédiaire Expression, ce qui est raisonnable au vu des équipements supplémentaires !

Cette version profite évidemment des derniers équipements de sécurité présents sur toute la gamme Sandero pour passer les normes européennes GSR2 : radars de recul, reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, système de surveillance de l’attention du conducteur, alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, prédisposition éthylotest, assistance au freinage d’urgence + allumage des warnings, système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)…

A 16000 euros, ce n’est pas le moteur Sce 65 qui est proposé, mais le TCe 90 avec turbocompresseur. ( lire notre essai Dacia Sandero Stepway Tce 90 ). Une bonne nouvelle, car le plus petit moteur de 65 ch est très peu performant…

Les acheteurs peuvent aussi choisir la motorisation bi-carburation GPL ECO-G 100 à 16750 euros, ou le TCe 90 avec boite automatique CVT à 17600 euros.

Bilan

A titre de comparaison la version Stepway Extreme est facturée 17500 euros en Tce 90, et se démarque exclusivement par sa présentation et l’Extended Grip. Cette nouvelle finition Journey sur la Sandero normale présente donc un très bon rapport prix-équipements, et devrait en toute évidence séduire de nombreux acheteurs.

Dacia Sandero Journey