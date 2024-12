L’un des rares breaks électriques disparaitra en 2025

MG5

Le concept était assez original : à son lancement, la MG5 était l’un des tous premiers breaks électriques proposés en Europe. Quelques modèles l’ont depuis rejoint, comme la Peugeot e-308 SW, ou encore la BMW i5 Touring. Mais chez MG, la rareté n’a finalement pas payé puisque le break MG5 sera bientôt retiré du catalogue.

Une victime du raz de marée MG4

Au sein de MG, la constatation a été évidente : les acheteurs qui souhaitaient s’offrir une voiture électrique bon marché se sont ruées sur la MG4. Actuellement, ce modèle est proposé à partir de 21990 euros avec une remise totale de 8000 euros, sur des voitures en stock commandées avant fin décembre 2024. A 22990 euros, la MG5 n’est pourtant pas très loin, mais le succès n’est pourtant pas au rendez-vous.

Il faut dire que les breaks compacts thermiques par exemple, ont disparu les uns après les autres. Chez Citroën, Renault, ou encore Fiat et Ford, la messe a été dite. Et comme un break peut être choisi soit par des professionnels qui parcourent de grandes distances, ou des familles qui veulent traverser la France sans encombre, on comprend qu’un break électrique n’ait pas vraiment le vent en poupe !

Une décision catégorique

MG a donc confié à nos confrères d’Autoexpress que la MG5 disparaitrait en 2025, sans être remplacée. Ce modèle sera donc vendu sur stocks encore quelque temps, avant de disparaitre définitivement. La marque anglaise qui produit intégralement sa production en Chine misera donc sur sa MG4, mais aussi sur le SUV MG ZS EV. Des formats plébiscités par la clientèle, qui a toujours le dernier mot sur ce qu’elle souhaite vraiment acheter.

Cette décision et les scores de ventes de la MG5 ne risque pas de donner envie à tous les constructeurs de proposer un break électrique…Néanmoins BMW projette de décliner sa future i3 en Touring, les constructeurs allemands restent encore très friands de ce genre de carrosseries.