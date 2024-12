MG solde sa MG4 avec 8000 euros de remise, mieux qu’un bonus

MG4 Luxury

Alors que le bonus écologique 2025 a été sérieusement revu à la baisse, les marques chinoises semblent se satisfaire de la situation en affichant des promotions très agressives. MG solde ainsi sa MG4 sur la fin d’année, avec un prix qui tombe à 21990 euros !

Des soldes expliquées par une mauvaise année

L’année 2024 n’a pas été très bonne pour la MG4, qui a vu ses ventes plonger. La perte du bonus écologique avait été compensée par des périodes de promotion, mais les ventes se sont malgré tout effondrées par rapport à 2023.

Sur les 11 premiers mois de 2024, la MG4 s’est vendue à hauteur de 7213 exemplaires et se classe 60ème. A comparer aux 15934 unités écoulées sur les 11 premiers mois de 2023, et qui lui permettaient d’être la 27ème meilleure vente en France devant la Renault Mégane E-TECH ! Celle-ci a profité du bonus en 2024, avec 15997 exemplaires vendus et une très bonne 22 ème place.

La MG4 a donc pris un sacré retard cette année, et les stocks se sont accumulés.

Des stocks pour faire face à la hausse des droits de douane

Alors que l’Union européenne allait augmenter les droits de douane sur les voitures électriques chinoises, les importateurs ont voulu éviter le pire en créant des stocks importants.

Sur le site MG France, ce sont ainsi pas moins de 746 véhicules qui sont proposés sur stock ! La marque souhaite destocker avant la fin de l’année, et améliorer son score commercial 2004.

A 21990 euros, la MG4 est proposée à un tarif plancher où très peu de rivales sont proposées. Les concurrentes européennes valent au bas mot 8000 euros de plus. Sa batterie de 49 kWh permet d’afficher une autonomie de 350 km en cycle mixte, elle peut donc s’envisager pour un second véhicule, mais n’espérez pas traverser la France sur autoroute à son bord…