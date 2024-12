Peugeot Landtrek 2025 : le pick-up international se refait une beauté

Peugeot Landtrek 2025

Depuis son lancement en 2020, le Peugeot Landtrek s’est imposé comme un acteur clé sur certains marchés internationaux, notamment en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Conçu en partenariat avec le constructeur chinois Changan, ce pick-up s’est taillé une place grâce à sa robustesse et sa polyvalence, tout en adoptant un positionnement compétitif. Aujourd’hui, le Landtrek s’offre un restylage destiné à renforcer ses arguments face à une concurrence toujours plus féroce. Mais ce nouveau chapitre est-il suffisant pour combler les attentes d’un segment où chaque détail compte ? Décryptage.

Design : des ajustements subtils

Peugeot a opté pour des évolutions esthétiques mesurées mais efficaces. La calandre arbore désormais un motif repensé, tandis que la version haut de gamme troque les inserts chromés pour un cadre noir, une finition plus contemporaine. Le logo Peugeot cède sa place à une inscription “Landtrek”, affirmant fièrement son identité sur le capot, tandis qu’une grande mention “Peugeot” apparaît sur le hayon. Ces changements visuels renforcent l’impression de robustesse et modernité, des qualités essentielles dans cette catégorie.

Côté habitacle, le Landtrek intègre une nouvelle instrumentation et un système multimédia révisé. Cependant, l’écran central de 10 pouces conserve son format actuel, s’insérant harmonieusement dans une planche de bord épurée mais fonctionnelle. En option, il est possible de configurer un siège passager avant deux places, une solution pratique pour le transport d’équipes sur les chantiers ou en milieu rural.

Peugeot Landtrek 2025

Sous le capot : un diesel de 200 ch

Le véritable point fort de ce restylage réside sous le capot. Peugeot intègre le moteur 2.2 Multijet de Stellantis, un bloc déjà éprouvé sur d’autres marchés. Décliné ici dans sa version de 200 chevaux (450 Nm), il supplante la précédente variante de 180 ch grâce à une gestion optimisée. Ce moteur est disponible avec une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à huit rapports, offrant une meilleure flexibilité selon les besoins des utilisateurs.

Autre nouveauté de taille : le passage à un système de transmission intégrale permanente pour les versions haut de gamme. Cela marque une évolution significative par rapport au système part-time des précédents modèles. De plus, la capacité de remorquage progresse à 3,5 tonnes, rivalisant avec des références comme le Toyota Hilux ou le Ford Ranger. Ces améliorations techniques s’accompagnent d’un confort accru grâce à l’adoption d’un servo-direction électrique et d’un système de freinage arrière à disques.

Peugeot Landtrek 2025

Une gamme élargie mais toujours absente d’Europe

Le Peugeot Landtrek conserve une gamme diversifiée avec des motorisations adaptées aux marchés ciblés. Outre le nouveau 2.2 Multijet, il propose un moteur turbodiesel 1.9 de 150 chevaux ainsi qu’un 2.4 turbo essence de 210 chevaux, tous deux issus de Changan. Ces motorisations, disponibles avec une transmission manuelle ou automatique à six rapports, répondent aux besoins d’une clientèle variée, qu’elle soit urbaine ou rurale.

Cependant, le Landtrek reste inaccessible aux automobilistes européens, Stellantis n’ayant toujours pas prévu son lancement sur ce continent. Une absence surprenante au vu de l’engouement croissant pour les pick-ups dans certains pays européens, bien que des contraintes réglementaires et fiscales puissent expliquer cette décision.

Avec ce restylage, Peugeot renforce la compétitivité du Landtrek en misant sur des évolutions ciblées : un design modernisé, des technologies enrichies, et surtout un moteur plus performant. Cependant, le choix de ne pas l’introduire sur le marché européen limite son rayonnement global face à des acteurs comme le Mitsubishi L200 ou encore l’Isuzu D-Max, présents sur un éventail plus large de territoires.

Ce repositionnement permet néanmoins au Landtrek de mieux s’inscrire dans le giron de Stellantis, aux côtés des Fiat Titano et Ram 1200, qui partagent une base technique similaire.

Peugeot Landtrek 2025

Peugeot Landtrek 2025

Peugeot Landtrek 2025