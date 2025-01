La Volkswagen ID.Polo présentée fin 2025 : tous les détails

Volkswagen ID. 2all concept

L’annonce d’une citadine électrique sur le segment B a commencé chez Volkswagen en 2021, avec le concept ID.Life. Il s’agissait alors d’un modèle au style assez cubique, qui reprenait les codes des crossovers. Mais le concept a ensuite largement évolué, avec en 2023 un concept beaucoup plus classique esthétiquement, avec une ID. 2all concept qui peut s’apparenter à une Polo électrique ! Ce nouveau modèle est en cours de développement, avec une commercialisation prévue en 2026. Elle sera logiquement dévoilée fin 2025, peut-être au prochain salon IAA Mobilité 2025 prévu en septembre prochain.

La base technique de la future ID.Polo

Pas de surprise au niveau technique, puisque Volkswagen va utiliser la plate-forme MEB bien connue de la gamme actuelle qui va de l’ID.3 à l’ID.Buzz. Des évolutions sont toutefois prévues, avec une base intitulée « MEB Entry ». Une nouvelle plate-forme électrique n’arrivera que plus tard chez Volkswagen, et sera certainement dédiée aux modèles plus routiers.

Cette plate-forme privilégie l’empattement pour embarquer des batteries sous le plancher, ce qui favorisera l’habitabilité annoncée au niveau d’une Golf pour les dimensions extérieures d’une Polo.

Contrairement à d’autres modèles ID de Volkswagen, cette citadine sera une traction avant, comme ses principales rivales.

En premier prix, l’ID.Polo devrait embarquer une batterie de LFP de 38 kWh selon nos confrères de l’Argus. L’autonomie devrait tourner autour de 300 km, ce qui serait toutefois plus que pour la R5 Five.

La deuxième batterie NMC de 56 kWh devrait elle, lui permettre d’afficher près de 450 km d’autonomie, soit plus que les e-208 et Renault 5.

A l’heure actuelle, Volkswagen n’a pas communiqué sur les niveaux de puissance des versions standard. Renault va proposer trois niveaux de puissance allant de 95 à 120 ch sur la R5, alors que Peugeot propose deux niveaux de 136 et 156 ch sur sa e-208. Voilà qui devrait inspirer Volkswagen, pour une gamme qui pourrait logiquement comporter au moins deux motorisations en plus de la version sportive.

Volkswagen ID. 2all concept

Une ID.Polo GTX et non GTI

Volkswagen prépare également une déclinaison survitaminée de sa future citadine électrique, qui pourrait être l’ID.Polo GTX. Le nom GTI devrait encore rester l’apanage des sportives thermiques, du moins pour les années à venir ! A confirmer toutefois, étant donné que la marque allemande avait présenté un concept car électrique dérivée de cette citadine, intitulé ID.GTI…

Le niveau de puissance annoncé est de 226 ch, ce qui lui permettra de rivaliser avec l’Alpine A290 GTS, entre autres ! De quoi passer de 0 à 100 km/h en 7 s, ce qui est bien, mais pas top.

Sa batterie serait raisonnable, avec une capacité de 56 kWh dans la moyenne du segment.

L’ID.GTI Concept

Un design consensuel : exit le look façon ID.3

Dans la gamme actuelle ID de Volkswagen, la marque a opté pour un design épuré, mais au final assez fade. Difficile d’éprouver un coup de coeur face à une ID.3 ou une ID.4 ! Pour cette nouvelle citadine, on sent bien que cette fois-ci il faut revenir aux fondamentaux et au look plus germanique, façon Golf.

Le concept car ID.2all n’était pas particulièrement innovant, mais signait le retour d’un design plus fédérateur.

Quels tarifs pour l’ID.Polo ?

A la présentation du dernier concept-car, Volkswagen a communiqué sur un prix de lancement de 25000 euros pour l’entrée de gamme. Soit le tarif attendu également cette année pour la Renault 5 E-TECH dans sa version Five ! Et ajoutons aussi des concurrentes comme la Citroën ë-C3, affichée à partir de 23300 euros seulement.

Le groupe Volkswagen demeure bien placé dans les ventes d’électriques dans le monde, mais espérait que les volumes seraient encore bien supérieurs. L’arrivée de cette nouvelle Volkswagen ID.Polo devrait permettre d’affronter sereinement les rivales européennes, mais aussi chinoises, avec une offensive qui est loin d’être terminée.